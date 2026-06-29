Kun Aguero respalda a Lautaro Martínez: ”Lo pondría todos los partidos”

El Kun no dudó en marcar su postura respecto a lo que debería decidir Lionel Scaloni respecto al delantero que acompañará a Lionel Messi el resto del Mundial 2026.

La primera fase de la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 para la Selección Argentina fue más que satisfactoria. Lisa y llanamente porque ganó sus tres compromisos con total autoridad. Fue 3 a 0 a Argelia en el debut que se llevó a cabo en Kansas City, 2 a 0 a Austria en Dallas y en la misma sede cerró con un 3 a 1 ante Jordania.

No obstante, si se puede decir que hay un punto que Lionel Scaloni debería ajustar para la instancia de partidos a eliminación directa, es la efectividad de las dos principales alternativas en ataque (quitando a Leo). Por un lado, Lautaro Martínez y por el otro Julián Alvarez, quien una vez más están compitiendo por un puesto en el once titular.

Y si bien es cierto que frente a Jordania jugaron juntos y que el Toro pudo marca al ejecutar el penal que le cometieron a Marcos Senesi (fue el primer tanto del ex Racing en una Copa del Mundo), la sensación que dejaron los primeros tres encuentros es que se esperaba mucho más tanto del delantero del Inter de Milán como del jugador del Atlético de Madrid.

Al respecto, el que opinó fue Sergio Aguero. El Kun, en su rol de panelista y comentarista en ESPN, fue claro con su postura a raíz de qué decisión debería tomar Lionel Scaloni para el duelo contra Cabo Verde y, si las cosas se dan, para los compromisos subsiguientes en la competencia que se está desarrollando en tierras norteamericanas.

Sergio Aguero y Lautaro Martínez, juntos en la Copa América 2019. Getty Images.

“A Lautaro lo pondría todos los partidos, por más que no haga goles. Creo que Argentina necesita un número 9, y Julián Álvarez no es nueve de área. Julián puede jugar por fuera, como segundo punta y con Leo también”, señaló el exIndependiente y Manchester City, entre otros, a propósito del frente de ataque de la Selección Argentina para lo que resta de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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¿Cuándo y en dónde juega Argentina frente a Cabo Verde por los 16vos de final del Mundial 2026?

La Selección Argentina afrontará su partido por los 16vos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ante Cabo Verde este viernes 3 de julio en el Estadio Hard Rock de la ciudad de Miami. El que gane, se medirá en el Mercedes Benz de Atlanta al vencedor del duelo que protagonizarán Australia y Egipto.

En síntesis