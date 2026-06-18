La contundente crítica de Thierry Henry a Cristiano Ronaldo tras el empate de Portugal vs. Congo

El legendario delantero francés, en su rol de comentarista de los partidos de la Copa del Mundo, no dudó en apuntar contra el Bicho.

La Selección de Portugal no pudo superar a República del Congo en su arranque en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Fue 1 a 1 y ahora está en duda que pueda clasificar a los 16vos de final como primero de su zona, puesto que Colombia, a priori el rival más duro para los lusos, venció 3 a 1 a Uzbekistán.

Con este escenario, el principal apuntado fue Cristiano Ronaldo, quien lejos estuvo de desempeñar el papel que todos esperaban de él, sobre todo después de lo que fue la función de Lionel Messi en Kansas City frente a Argelia, en la que marcó los tres goles del triunfo de la Selección Argentina.

Al respecto, el que también se sumo a esta ola de cuestionamientos al Bicho fue Thierry Henry. El legendario delantero francés, en su rol como comentarista de Fox Sports, le apuntó por anteponer sus ganas de marcar goles a la necesidad de ganar del seleccionado portugués.

“Hay algo importante que, por favor, les digo a los que están en casa: el equipo tiene que marcar, no ustedes. Cristiano Ronaldo se ha encontrado en esta situación varias veces. Si haces esa carrera hacia delante, obligas al defensor a tomar la decisión de ir al área pequeña. Pero como quiere marcar, se interpone en el camino de Bruno Fernandes”, explicó frente a una pantalla en la que señalaba los movimientos de CR7.

Really good analysis from Henry. This is the Ronaldo issue right now.



He's playing as a 9, but he's never been a 9 and he's not acting as a 9. Not giving Portugal those traits and it hurt them today. pic.twitter.com/yjSaOK2J5J — Marc Geschwind (@MarcGeschwind) June 17, 2026

En ese mismo sentido, describió: “Si hubiera entrado al área chica, el defensor habría tenido que seguirlo, un gol fácil para Bruno Fernandes. Pero como quiere marcar, se mete en la trayectoria del pase hacia atrás; ves a ambos jugadores y es más fácil defender”.

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Y para que quede claro cuál es su pensamiento, Thierry Henry remató: “Esa es mi opinión: el equipo tiene que marcar, no tú. Viste la reacción de Bruno Fernandes detrás… ‘Déjala rodar. Corre, crea espacio para que pueda empujarla’. Pero no sucedió”.

Portugal buscará sumar contra Uzbekistán

Tras el empate 1 a 1 con la República Democrática del Congo, ahora Portugal está prácticamente obligado a ganarle a Uzbekistán, su rival el próximo martes 23 de junio en Houston. Luego cerrará su participación en la primera fase de la Copa del Mundo contra Colombia el 27 en Miami.