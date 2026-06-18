Mukau, tras enfrentar a Portugal con República del Congo: ”Cristiano envejeció un poco”

La Selección de la República Democrática del Congo hizo historia en la Copa del Mundo 2026 al empatar 1 a 1 con Portugal. El combinado africano supo resistir el ataque de los lusos para sellar un resultado que le permitió sumar el primer punto de su historia en una cita mundialista.

Eso por un lado. Y por el otro, la contracara. El gran perjudicado de la jornada que fue Cristiano Ronaldo, quien disputó los 90 minutos del partido de la primera fecha de la Copa del Mundo 2026, y que se marchó cabizbajo del terreno de juego tras una actuación sumamente discreta en la que apenas logró pisar con peligro el área rival.

Y quien fue gran responsable de que el Bicho no pudiese desplegar todo su talento fue Ngal’ayel Mukau, el joven futbolista del Lille de apenas 21 años, que brindó una entrevista exclusiva a TNT Sports Brasil y sorprendió al revelar que no diseñaron un plan especial para contener a Cristiano Ronaldo. ”La verdad que no”, confesó con llamativa naturalidad ante los micrófonos.

En esa misma línea, Mukau amplió: “Sabemos que ya no es el mismo. Ha envejecido un poco. Pero sigue siendo uno de los más grandes… Le tengo mucho respeto. Obviamente cuando uno llega a esa edad no es lo mismo. No se pueden hacer los mismos esfuerzos, pero todavía tengo mucho respeto por él”.

Los jugadores de RD del Congo en la marca a Cristiano Ronaldo. Getty Images.

Así sigue el cronograma de Portugal y Congo en el Mundial 2026

Luego de firmar el empate 1 a 1 en el debut, las selecciones de Portugal y de la República Democrática del Congo ya palpitan sus próximos compromisos en el Grupo H de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El combinado luso buscará recuperarse este domingo 21 de junio cuando enfrente a Uzbekistán en Houston, para luego cerrar la primera fase el viernes 26 de junio en un partidazo ante Colombia en Miami.

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Por su parte, los “Leopardos” congoleños intentarán estirar su buen momento el domingo 21 de junio midiéndose ante Colombia en Guadlajara, y completarán su fixture el viernes 26 de junio frente a Uzbekistán en Atlanta, definiendo así los boletos hacia los dieciseisavos de final.

Tabla de posiciones de todos los grupos del Mundial 2026

En síntesis

La República Democrática del Congo empató 1 a 1 contra Portugal en el Mundial 2026.

empató 1 a 1 contra Portugal en el Mundial 2026. El futbolista Ngal’ayel Mukau , del club Lille y de 21 años, enfrentó a Portugal.

, del club Lille y de 21 años, enfrentó a Portugal. El delantero Cristiano Ronaldo disputó los 90 minutos del partido de la primera fecha.