La insólita reacción de Lionel Messi al ver un objeto prohibido del Cuti Romero en el aeropuerto

El capitán de la Selección Argentina no pudo evitar la risa en plena requisa policial antes de subir al avión rumbo a Miami.

La Selección Argentina se prepara para enfrentar a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. En las últimas horas, la delegación albiceleste partió desde Kanses City rumbo a Miami, ciudad en la que se espera una marea de argentinos para ver a los dirigidos por Lionel Scaloni buscar el pasaje a octavos de final.

Desde hace décadas que los flashes están posados sobre Lionel Messi. Todo lo que hace la Pulga es observado de manera distinta, ser el mejor jugador del mundo tiene eso y él lo acepta. Sin ir más lejos, el 10 protagonizó un divertido momento en la requisa del aeropuerto previo a subir al avión.

La policía de Estados Unidos es sumamente estricta a la hora de realizar los controles aeroportuarios y no importa quién sea el pasajero. En esta oportunidad, la delegación de la Selección Argentina fue sometida a un control, pero lo curioso es que Lionel Messi empezó a reír a carcajadas antes de ser revisado y eso se debió a que los agentes de seguridad encontraron un encendedor de chispa de gran tamaño en la valija de Cristian Romreo.

La reacción de Leo Messi después de ser CACHEADO en el aeropuerto. 😅🇦🇷 pic.twitter.com/511yqDDdxS — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 2, 2026

La probable formación de la Selección Argentina vs. Cabo Verde

Si bien resta la confirmación oficial de Lionel Scaloni, la Selección Argentina saldría a jugar desde el arranque ante Cabo Verde con: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Thiago Almada y Lautaro Martínez.

Reventa por las nubes

El próximo viernes, a partir de las 19 horas, Argentina enfrentará por los 16avos de final del Mundial a Cabo Verde en Miami, la ciudad estadounidense con más presencia de argentinos viviendo, pero también la más accesible para llegar desde todos los puntos del país. El el Hard Rock Stadium entran 65 mil espectadores y se espera que sea una marea de argentinos.

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No solamente habrá una multitud dentro del estadio, también se espera que haya muchos argentinos en las inmediaciones sin entradas. Como en Estados Unidos la reventa es legal, la propia FIFA ofrece esa opción a través de su sitio web oficial y los precios van desde los 2.070 hasta loas 10 mil dólares.

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