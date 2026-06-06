La lesión de Julio Enciso por la que rompió en llanto y alarmó a todo Paraguay a 5 días del Mundial 2026: qué tiene y qué dijo Gustavo Alfaro

El extremo paraguayo no pudo continuar jugando en la goleada frente a Nicaragua, que marcó la despedida de la Albirroja de su gente.

Paraguay goleó a Nicaragua por 4-0 en el Estadio Ueno Defensores del Chaco, donde los dirigidos por Gustavo Alfaro se despidieron de sus hinchas y ahora se marcharán hacia Norteamérica para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Pero la fiesta se opacó por la lesión de Julio Enciso, que corre riesgos de perderse el certamen.

El futbolista que milita en Racing de Estrasburgo, a los 24 minutos del primer tiempo, se retiró con la ayuda del carrito médico y totalmente roto en llanto. Allí encendió las alarmas de todo el pueblo paraguayo, que sufre férreamente por el físico de uno de sus mejores jugadores y que los llena de esperanzas para la competencia.

⚠️🇵🇾 JULIO ENCISO SALIÓ LESIONADO Y LLORANDO EN EL AMISTOSO DE PARAGUAY.



Que no sea nada. 💔 pic.twitter.com/V0DryXCbC2 — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 6, 2026

Finalizado el encuentro, en conferencia de prensa, Alfaro indicó que “tuvo dos traumatismos y se asustó”. Y si bien destacó que esperan la evolución y “ver cómo está”, aseguró que “tras el primer impacto le dije que salga, fue una especie de paralítica y luego un golpe en la cintura que repercutió en el cuádriceps”.

Luego, el entrenador argentino nacido en Rafaela agregó: “Ojalá que no sea nada importante, que sea producto de un traumatismo y que lo podamos tener y recuperar“. Por el momento, no se conocen mayores resultados de la lesión que padeció Enciso, de quien se espera que este sábado se conozca un panorama más amplio.

Paraguay tendrá su debut en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá el próximo viernes 12 de junio, por lo que el juego contra Nicaragua fue el último de su preparación previa al certamen. En el SoFi Stadium de Inglewood le tocará enfrentar a los estadounidenses comandados por el argentino Mauricio Pochettino.

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"TUVO UN DOBLE TRAUMATISMO" Gustavo Alfaro se refirió a la lesión de Julio Enciso tras el amistoso ante Nicaragua y afirmó que esperarán los estudios para ver como evoluciona.pic.twitter.com/bu6lA7qxpP — SportsCenter (@SC_ESPN) June 6, 2026

¿Cuándo y a qué hora juega Paraguay en el Mundial 2026?

Paraguay integrará el Grupo D del Mundial 2026 junto a Estados Unidos, Australia y Turquía. Estos son sus partidos de la fase de grupos en horario de Argentina (GMT-3):

Estados Unidos vs. Paraguay — Viernes 12 de junio, 22:00 hs.

— Viernes 12 de junio, 22:00 hs. Turquía vs. Paraguay — Sábado 20 de junio, 01:00 hs.

— Sábado 20 de junio, 01:00 hs. Paraguay vs. Australia — Jueves 25 de junio, 23:00 hs.

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