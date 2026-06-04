Gustavo Alfaro reveló detalles de la charla que tuvo con Adam Bareiro tras dejarlo afuera del Mundial 2026

Adam Bareiro fue descartado por Gustavo Alfaro a la hora de confirmar la lista de convocados para que Paraguay dispute el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El ariete de Boca está recuperándose de lo que fue su doblde desgarro y ahora tendrá que alentar a su nación desde su casa.

El delantero que llegó al Xeneize tras su paso por el fútbol brasileño, donde jugó para Fortaleza, sufrió un doble desgarro en el aductor y recto anterior del abdomen izquierdo, el cual le impidió terminar el semestre, ya que el partido ante Huracán se disputó el pasado 9 de mayo.

El momento en donde Adam Bareiro se lesionó ante Huracán. (Marcelo Endelli/Getty Images)

Durante las últimas horas, el entrenador del combinado guaraní habló en conferencia de prensa previo al amistoso ante Nicaragua, donde reveló detalles de la charla que mantuvo con el ex San Lorenzo y River, como así también con otros jugadores que fueron parte del recorte a la hora de definir la lista.

“Soy el tipo que empuja a generar la ilusión y soy el tipo que mata la ilusión. Es muy ingrato estar en ese lugar. No se los recomiendo, pero es lo que me toca, viene con el cargo, son los costados ásperos que tiene esta profesión”, expresó el DT que reconoció el impacto emocional que implica marginar futbolistas de una convocatoria mundialista.

Cuando hizo foco en la ausencia de Bareiro, sostuvo que “venía teniendo un semestre extraordinario. Cuando Adam me preguntó por la decisión de ir a Boca, le dije que es fuerte, un arma de doble filo”. Además, agregó que “de la misma manera que te empuja para arriba, te puede tirar para abajo. En esos lugares te impone solo triunfar. Si no triunfás, te tira para abajo. Adam, lamentablemente, se lesionó. Eso le quitó la chance. Se había ganado el derecho de estar en la consideración. No sé si hubiese estado en la lista definitiva, pero el doble desgarro lo dejó al margen”.

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Gustavo Alfaro, entrenador de Paraguay.

Por otra parte, se encargó de contar parte de la charla que mantuvo con otros de los marginados: “Como les dije, y les dije a Mathi, a Blas y a Adam, el Mundial es una etapa, no es un final. Obviamente que es un foco enorme, donde todo el mundo va a estar mirando eso, pero la selección continúa”, señaló. Y añadió: “Tienen edad y tiempo para ser parte de esta selección. Tal vez no son parte de la lista final, pero son parte de la selección, porque intervinieron, de alguna manera, en este proceso, y nos ayudaron a que nosotros podamos vivir esta realidad”, afirmó.

El fixture de Paraguay en el Mundial

12 de junio | Estados Unidos vs. Paraguay – SoFi Stadium, Los Ángeles

19 de junio | Paraguay vs. Turquía – Levi´s Stadium, San Francisco

25 de junio | Paraguay vs. Australia – Levi´s Stadium, San Francisco

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Los convocados de la Selección de Paraguay para el Mundial 2026

Arqueros

Roberto Fernández (Cerro Porteño, PAR)

Orlando Gill (San Lorenzo, ARG)

Gastón Olveira (Olimpia, PAR)

Defensores

Gustavo Gómez (Palmeiras, BRA)

Fabián Balbuena (Gremio, BRA)

Omar Alderete (Sunderland, ING)

Junior Alonso (Atlético Mineiro, BRA)

Juan Cáceres (Dinamo Moscú, RUS)

Gustavo Velázquez (Cerro Porteño, PAR)

José Canale (Lanús, ARG)

Alexandro Maidana (Talleres de Córdoba, ARG)

Mediocampistas

Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps, USA)

Diego Gómez (Brighton, ING)

Damián Bobadilla (São Paulo, BRA)

Matías Galarza Fonda (Atlanta United, USA)

Alejandro Romero Gamarra (Al-Ain, UAE)

Brahian Ojeda (Orlando City SC, USA)

Mauricio (Palmeiras, BRA)

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Delanteros

Miguel Almirón (Atlanta United, USA)

Julio Enciso (Estrasburgo, FRA)

Ramón Sosa (Palmeiras, BRA)

Antonio Sanabria (Cremonese, ITA)

Álex Arce (Independiente Rivadavia, ARG)

Gabriel Ávalos (Independiente, ARG)

Isidro Pitta (Bragantino, BRA)

Gustavo Caballero (Portsmouth, ING)

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