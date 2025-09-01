Sonó para llegar a Boca en este mercado pero se acaba de convertir en compañero del Colo Barco en Racing de Estrasburgo

Durante este mercado de pases, Julio Enciso hizo ilusionar a más de un hincha de Boca. El paraguayo, confeso fanático del club, fue visto recorriendo la Bombonera junto a su familia y hasta se lo vinculó con un posible arribo al Xeneize en busca de continuidad. Sin embargo, aquella visita a Buenos Aires estuvo ligada a una consulta médica por su rodilla y, finalmente, su futuro siguió estando en Europa. Aunque tendrá cierta conexión azul y oro.

Lo cierto es que, tras varias idas y vueltas por dificultades en la revisión médica que estuvieron cerca de hacer colapsar la operación, Enciso fue oficializado como nuevo refuerzo del Racing de Estrasburgo. Allí se encontrará con Valentín Barco, un viejo conocido en La Ribera.

El conjunto francés, perteneciente al grupo inversor BlueCo (también propietario del Chelsea), le pagará cerca de 20 millones de euros al Brighton, dueño de su pase, para quedarse con el volante ofensivo de 23 años. Firmó contrato hasta 2029, aunque su debut se hará esperar, ya que se encuentra atravesando las últimas semanas de recuperación de una intervención de rodilla.

El paraguayo se sumará a un plantel con fuerte presencia sudamericana. Es que además del Colo, también lo esperan jóvenes como el ecuatoriano Kendry Páez y el argentino Joaquín Panichelli, en un club que apuesta a los talentos emergentes con proyección internacional.

Julio Enciso, la figura paraguaya que busca rodaje previo al Mundial (Getty Images).

Enciso llega de jugar la última temporada en el Ipswich Town de la Premier League, donde estuvo cedido por el Brighton. De regreso en los Seagulls, el jugador priorizó un traspaso definitivo que le permita rodaje. “Julio está deseando jugar con regularidad, sobre todo en un año de Mundial. Lo valoramos mucho, pero no podemos garantizarle partidos regulares“, manifestó su hasta entonces entrenador, Fabian Hürzeler. En ese sentido, Racing de Estrasburgo cumple los requisitos deseados por el jugador: competirá en la Ligue 1 y la Conference League.

En medio de la definición de su futuro, el volante pidió a Gustavo Alfaro no ser citado para la última doble fecha de Eliminatorias con Paraguay. Ahora, encarará un nuevo desafío en Francia con la ilusión de que la Albirroja se clasifique al Mundial y poder llegar en la mejor forma posible. “Estamos muy cerca de cumplir ese sueño. Todo un país los empuja! ¡Vamos Paraguay, apoyemos todos juntos!“, escribió el jugador en sus redes sociales en apoyo a sus compañeros.

