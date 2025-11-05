Es tendencia:
Luego de vencer a Real Madrid, Virgil Van Dijk enfrentó cara a cara a Wayne Rooney tras sus críticas: “Ejecutamos nuestro plan”

El capitán del Liverpool se dirigió de frente al exfutbolista inglés por sus recientes comentarios sobre el rendimiento del equipo Red.

Por Germán Celsan

Virgil van Dijk enfrentó a Rooney cara a cara
© GettyVirgil van Dijk enfrentó a Rooney cara a cara

Liverpool reencauzó la temporada este martes con un sólido triunfo ante Real Madrid en Anfield. La victoria los acomodó en la parte alta de la Champions League, pero lo más importante fue la imagen que dejó el vigente campeón inglés luego de caer en cinco de sus últimas siete presentaciones. Y quien no dejó pasar la oportunidad fue Virgil van Dijk, capitán de los Reds, que se enfrentó cara a cara con Wayne Rooney después del partido para decirle algunas cosas.

Y es que Rooney había señalado semanas atrás que el propio van Dijk y Mo Salah “no están liderando al equipo esta temporada”, y que “su lenguaje corporal dice mucho. Se está viendo un lenguaje corporal distinto de ambos y eso afecta a todos los demás”, algo que no le cayó del todo bien al defensor neerlandés.

La respuesta de Van Dijk a Rooney en su cara

“Hoy pusimos mucha energía y trabajamos duro. Ellos venían de ganar 14 de sus últimos 15 partidos y tienen mucha calidad, así que era necesario que estuviéramos precisos en todo lo que hacíamos”, inició Virgil en su análisis del encuentro. Pero rápidamente pasó a referirse a los comentarios de Rooney -y otros analistas- sobre el Liverpool.

Van Dijk confrontó a Rooney cara a cara. (Amazon)

Van Dijk confrontó a Rooney cara a cara. (Amazon)

“Ejecutamos nuestro plan a la perfección; en un mundo con tanto caos, tienes que mantenerte tranquilo y tener perspectiva. Por momentos hubo mucho ruido. A mí, personalmente, no me afecta, y creo que parte de la crítica ha sido justificada, pero que también algunos se han pasado“, afirmó.

“Mantener el arco en cero ha sido una de las claves de nuestro éxito la temporada pasada y estamos tratando de volver a ello. Trabajamos duro esta noche y contra Aston Villa”, señaló Virgil, analizando el partido. Aunque rápidamente volvió a referirse a las críticas.

El consejo de Mac Allister a Mastantuono tras la victoria de Liverpool a Real Madrid: “Tiene que estar tranquilo”

ver también

El consejo de Mac Allister a Mastantuono tras la victoria de Liverpool a Real Madrid: “Tiene que estar tranquilo”

“Entiendo que si pierdes un partido con Liverpool -o cuatro, o cinco- hay críticas, es normal. Pero no desmedidas. Hay demasiadas plataformas y mucha gente habla. Exjugadores que aunque no lo recuerden, cuando les tocó jugar en el más alto nivel, también tuvieron momentos difíciles“, puntualizó.

Liverpool consiguió un triunfo fundamental contra Real Madrid. (Getty)

Liverpool consiguió un triunfo fundamental contra Real Madrid. (Getty)

“Mi objetivo es jugar y rendirle a este equipo, a este club y a todos los que nos apoyan en las buenas y en las malas”, completó el capitán de los Reds antes de bajar el micrófono, darle un abrazo a Rooney y terminar de dejar de lado las diferencias ante los comentarios del ex Manchester United.

En síntesis

  • Liverpool consiguió un sólido triunfo ante Real Madrid en Anfield en Champions League.
  • Virgil van Dijk confrontó a Wayne Rooney en persona por decir que él y Mo Salah “no están liderando al equipo”.
  • Van Dijk afirmó que parte de la crítica ha sido justificada, pero que algunos analistas “se han pasado”, aunque terminó saldando las diferencias con Rooney con un abrazo.
