La decisión de FIFA con Lionel Messi tras la victoria de Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026

El capitán de la Albiceleste fue el autor de las dos asistencias para la remontada de la Albiceleste y el pase a la gran final.

En el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, la Selección Argentina firmó otra victoria para la historia ante Inglaterra para avanzar a la final del Mundial 2026. Lionel Messi aportó las asistencias para Enzo Fernández y Lautaro Martínez, que convirtieron para el 2-1 agónico.

Al finalizar el encuentro, FIFA reconoció al astro argentino nuevamente como el jugador del partido. Los dos pases gol del delantero del Inter Miami ayudaron a su equipo a dar vuelta el resultado en el tramo final del compromiso en Atlanta.

De esta manera, Messi recibió su quinto MVP en lo que va de la competencia. Solamente Giovani Lo Celso, ante Jordania, y Julián Álvarez, ante Suiza, consiguieron este reconocimiento además de la leyenda en lo que va de la competencia.

Cuándo es la final del Mundial 2026

El partido ya tiene todo confirmado: Argentina enfrentará a España en el MetLife Stadium ubicado en East Rutherford, en las afueras de Nueva Jersey y Nueva York, el próximo domingo desde las 15 horas locales (16 de Argentina, 21 de España). Solo resta que se defina al encargado de impartir justicia en el compromiso, que se definirá en los días venideros.

El cuadro del Mundial 2026

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