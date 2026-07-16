La reacción de Milei al festejo de la Selección Argentina con la bandera de Malvinas: “Si empezamos a mezclar, nos vamos a equivocar”

El presidente de la Nación se refirió a la bandera que formó parte de la celebración de otro histórico triunfo ante Inglaterra.

Javier Milei fue consultado por los festejos de la Selección Argentina con una bandera de Malvinas tras la victoria 2-1 ante Inglaterra que permitió clasificar a la final del Mundial. Una situación que se dio después que funcionarios de su gobierno acordaran con FIFA y representantes del gobierno británico que los hinchas no podrían concurrir al estadio con banderas ni ningún tipo de insignia referido a las Islas que son parte de la cultura futbolera nacional, por considerarse esto “contenido provocativo” según se había encargado de explicar la propia ministro de Seguridad Alejandra Monteoliva.

Si bien en la previa del partido tanto desde el cuerpo técnico como entre los jugadores del plantel se había bajado el mensaje de que se trataba solo de un partido de fútbol, esos mismos futbolistas aceptaron recibir desde la tribuna la improvisada bandera que rezaba que “las Malvinas son argentinas”, haciendo la reivindicación territorial parte de la celebración.

“Es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente válido y lícito que ellos se quieran expresar y lo hagan. Pero eso no tiene que inducir a hacer malas interpretaciones. Un partido de fútbol es un partido de fútbol. Así lo entendió el director técnico y así lo entendieron los Veteranos. Efectivamente Las Malvinas son argentinas, las vamos a recuperar y lo vamos a hacer en el plano diplomático”, expresó el presidente de la Nación en diálogo con El Observador.

Y agregó: “Son cosas distintas. Si empezamos a mezclar, nos vamos a equivocar complicado. El tema es quién comete el error. En una posición de responsabilidad, ciertos errores son inadmisibles ya que podrían tener consecuencias muy negativas”.

🗣️ "LAS MALVINAS SON ARGENTINAS, LAS VAMOS A RECUPERAR Y LO VAMOS A HACER EN EL PLANO DIPLOMÁTICO"@JMilei opinó sobre la bandera que enseñaron algunos de los protagonistas del seleccionado argentino de fútbol.



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Milei volvió a ofrecer la Casa Rosada a la Selección

Adelantándose a los acontecimientos, Javier Milei volvió a ofrecer la Casa Rosada para el caso en que la Selección Argentina lograra defender con éxito el título conquistado en Qatar, el próximo domingo 19 de julio en la final del Mundial 2026 que disputará ante España en New Jersey.

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“La política no debe apropiarse de esta fiesta de los argentinos. Es mérito de esos extraordinarios seres humanos que además juegan extraordinariamente bien al fútbol. Yo ya expresé que la Casa Rosada ya tiene organizado un operativo por mi hermana y va a quedar desocupada en caso que los jugadores desearan ir a festejar y utilizar el balcón para celebrar con los argentinos. No habrá ninguna figura política que intente adueñarse del logro”, explicó el presidente de la Nación.

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