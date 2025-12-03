La Selección Argentina, atenta: el anuncio inmediato que la FIFA prepara para después del sorteo del Mundial 2026

Es de público conocimiento que, el próximo viernes, se llevará a cabo el esperado sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Como consecuencia de ello, todos y cada uno de los seleccionados implicados se encuentran a la expectativa de lo que vaya a suceder en Washington D.C.

En medio de ese panorama, a solamente medio año de una nueva edición del certamen futbolístico más importante del planeta, se dará un paso importante para seguir palpitando lo que será un formato novedoso y con una mayor cantidad de participantes. Por ello, la FIFA se encuentra ultimando absolutamente todos los detalles.

Inclusive, existe en el tintero un anuncio que el propio ente rector del fútbol mundial hará público una vez que finalice el propio sorteo de la próxima Copa del Mundo. El mismo verá la luz del día el sábado 6 de diciembre a las 14 horas de la República Argentina y tiene que ver con el calendario actualizado de todos los partidos del certamen.

Por intermedio de una retransmisión en directo para todo el mundo, la FIFA publicará el calendario de encuentros del Mundial 2026. Dicho anunció tendrá lugar prácticamente 24 horas después del sorteo que se desarrollará el viernes 5 de diciembre y por intermedio del cual se conocerán las 12 zonas de cuatro equipos cada una.

Horarios, fechas y formatos para el sorteo del Mundial 2026.

El encargado será el mismísimo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien estará acompañado en el escenario por varias leyendas. Por otra parte, entre el público habrá representantes de las 42 selecciones ya clasificadas y de aquellos combinados que todavía cuentan con alguna posibilidad de meterse en el próximo Mundial.

De este modo, dicha presentación confirmará las sedes y los horarios de todos y cada uno de los 104 partidos del Mundial. La misma se retransmitirá en directo por las plataformas de la FIFA, incluyendo FIFA.com y el canal de YouTube de la FIFA. Así se busca garantizar que aficionados de todo el mundo puedan seguirla en tiempo real.

Este proceso de asignación de partidos posterior al sorteo tiene como objetivo garantizar las mejores condiciones para todas las selecciones y para todos los espectadores, facilitando que todos puedan ver en directo los encuentros de sus equipos en los diferentes husos horarios, según indicó la FIFA a través de un comunicado oficial.

Por otra parte, la versión definitiva del calendario de partidos se publicará en el mes de marzo de 2026, una vez que se hayan disputado todos los partidos correspondientes a las Eliminatorias para el Mundial y se conozca el ciento por ciento de los combinados participantes del evento que se desarrollará entre junio y julio.

