La impactante profecía alienígena de una vidente vinculada con Chernóbil y la erupción de un volcán para el sorteo Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026 es el último gran evento que queda en el mundo del deporte en este 2025, del cual nos despediremos en menos de 30 días y, justamente por ese motivo, este viernes todos los ojos del mundo estarán posados en el evento que tendrá lugar en Washington D. C., capital de los Estados Unidos.

Este evento marca también la última oportunidad para que una de las profecías más escalofriantes de la clarividente Baba Vanga se transforme en realidad. Y es que, de acuerdo a Sky History, esta vidente, que anticipó Chernóbil, fue relacionada con las torres gemelas y predijo la erupción de volcanes dormidos, afirmó que los humanos tendrían contacto alienígena en un “evento deportivo masivo” en 2025.

El sorteo del Mundial, el evento deportivo donde estarán depositados los ojos del mundo este viernes.

Según indican, se le atribuyen citas como “una nueva luz en el cielo” durante un evento deportivo de gran relevancia y que “los extraterrestres se harán notar en la Tierra“, las cuales fueron interpretadas como que podrían darse en el sorteo de la Copa del Mundo.

Con eventos como el Super Bowl, la final del Mundial de Clubes, las finales de la NBA, Champions League o las 500 millas de Indianápolis de este 2025 ya en el pasado, todos mirarán con cierto nerviosismo la ceremonia del sorteo de este viernes.

Quién fue Baba Vanga

Baba Vanga, cuyo nombre real era Vangelia Pandeva Gushterova (1911-1996), fue una mística, clarividente y herbolaria nacida en Bulgaria, también conocida como la “Nostradamus de los Balcanes”. Su rostro es sinónimo de algunos de los momentos más inesperados de la historia de la humanidad.

Baba Vanga, una de las clarividentes más reconocidas de la historia.

Ciega desde los 12 años, cuando supuestamente un accidente causado por un tornado la dejó sin visión, Baba Vanga dedicó su vida a la clarividencia, que ella misma aseguró que llegó a su vida en ese mismo accidente. Baba Vanga afirmaba que podía ver acontecimientos futuros e informar sobre las vidas de las personas, atribuyendo sus visiones a la presencia de “criaturas invisibles.”

Entre sus grandes vaticinios, se le atribuyen numerosas profecías, incluyendo el colapso de la Unión Soviética, los ataques a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, el accidente nuclear de Chernóbil, la muerte de la Princesa Diana, erupción de volcanes y hay quienes incluyen en esta lista hasta su propio fallecimiento.

Cuándo es el sorteo del Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington D.C. La ceremonia comenzará a las 14 (hora de Argentina) y se podrá ver por la pantalla de DSPORTS y DGO.

