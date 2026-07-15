La ventaja que tendrá España para enfrentar a Argentina en la final del Mundial 2026

La Albiceleste lo ganó de forma heroica ante Inglaterra y ahora buscará el bicampeonato ante la Roja.

Por las semifinales del Mundial 2026, la Selección Argentina completó otra remontada histórica al derrotar por 2-1 a Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Enzo Fernández y Lautaro Martínez anotaron los tantos para la Albiceleste.

Con este resultado, los dirigidos por Lionel Scaloni enfrentarán a España en la gran final del certamen de la FIFA el próximo domingo. Sufriendo en cada tramo, los campeones vigentes accedieron a la definición, donde la Roja tendrá una importante ventaja física.

Es que los dirigidos por Luis de la Fuente no afrontaron ni un solo tiempo suplementario en lo que va de este Mundial. En cambio, Argentina afrontó 30 minutos más ante Cabo Verde y ante Suiza, en 16avos y cuartos de final, respectivamente.

Además de esos 60 minutos de más que disputó la Albiceleste en la etapa de eliminación directa, España llegará con un día más de descanso, ya que enfrentaron a Francia en su semifinal el martes, por lo que tendrán 5 días de recuperación, contra los 4 que tendrá Argentina.

Argentina accedió a la final del Mundial. (Foto: Getty)

Cuándo es la final del Mundial 2026

El partido ya tiene todo confirmado: Argentina enfrentará a España en el MetLife Stadium ubicado en East Rutherford, en las afueras de Nueva Jersey y Nueva York, el próximo domingo desde las 15 horas locales (16 de Argentina, 21 de España). Solo resta que se defina al encargado de impartir justicia en el compromiso, que se definirá en los días venideros.

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El cuadro del Mundial 2026

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