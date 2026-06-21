Lamine Yamal respondió a las críticas que recibió España tras vencer a Arabia Saudita en el Mundial 2026: “Han dicho cosas que no eran verdad”

El delantero español habló después del primer triunfo en el certamen y apuntó contra la prensa local.

En el marco de la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, la Selección de España goleó 4 a 0 a la Selección de Arabia Saudita y de esta manera logró su primera victoria en el certamen y así quedó a un paso de clasificar a los 16avos de final.

Luego de este encuentro, Lamine Yamal, autor del primer tanto de la Roja en este certamen, habló con los medios y allí apuntó contra las críticas que recibió el equipo luego de empatar 0 a 0 con Cabo Verde en su primera presentación en el certamen.

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“Queríamos desquitarnos, han dicho muchas cosas que no eran verdad, como que ya no éramos la misma España y somos lo mismo”, inició el delantero de 18 años que jugó su primer partido como titular en la Copa del Mundo y abrió el marcador para los dirigidos por Luis de la Fuente.

Siguiendo por la misma línea, se mostró confiado en que su equipo podrá seguir en levantada y mantenerse como uno de los candidatos a ganar este certamen: “Lo que pasa es que el primer partido tuvimos un tropiezo. Estamos muy contentos, muy felices y seguiremos así”.

"QUERÍAMOS DESQUITARNOS, HAN DICHO COSAS QUE NO ERAN VERDAD". Lamine Yamal se refirió a las críticas que recibió España tras el histórico empate ante Cabo Verde.



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El próximo partido de la Selección de España

El elenco comandado por Luis de la Fuente volverá a las canchas el próximo viernes 26 de junio a las 21.00 horas en el Estadio AKRON de Guadalajara cuando se enfrente a la Selección de Uruguay en búsqueda de asegurar la clasificación a los 16avos de final.

En caso de sumar de a tres quedará en la primera posición y así evitará enfrentarse a la Selección Argentina en caso de que el equipo comandado por Lionel Scaloni también quede como primero de su grupo. Si uno de los dos queda segundo, se cruzarán en los 16avos de final.

Datos claves

España goleó 4 a 0 a Arabia Saudita en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

a Arabia Saudita en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Lamine Yamal , delantero de 18 años, anotó el primer gol de España en el Mundial.

, delantero de 18 años, anotó el primer gol de España en el Mundial. Uruguay será el próximo rival de España el viernes 26 de junio en Guadalajara.