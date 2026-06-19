Lamine Yamal se puso a los pies de Messi y avisó que quiere jugar contra Argentina en el Mundial: “Ojalá nos crucemos”

La figura de España elogió a al caiptán argentino tras su triplete en el debut mundialista y se ilusionó con enfrentar a la Albiceleste en el camino hacia el título.

Apenas tiene 18 años, pero ya carga sobre sus hombros con el peso de ser una de las grandes estrellas del Mundial. Sin embargo, lejos de alimentar comparaciones generacionales o entrar en debates, Lamine Yamal eligió poner a Lionel Messi en un escalón aparte. Y es que al ser cosultado sobre su nivelen la goleada sobre Argelia, el delantero español no escatimó elogios para quien considera el mejor jugador de todos los tiempos.

“¿El hat-trick de Messi? Cada partido que juega demuestra que es el mejor jugador de la historia. Si alguien aún tiene dudas, es porque las busca deliberadamente y no hay nada más que decir. Leo es el GOAT (abreviatura en inglés de ‘el mejor de todos los tiempos’)”, afirmó durante una entrevista concedida a TVE.

No fue la única vez que Yamal se refirió al rosarino. En otra charla con TVE, volvió a remarcar su admiración por el campeón del mundo y descartó cualquier discusión al respecto. “Si alguien tiene dudas de que Messi es el mejor jugador de la historia es porque las tiene por tenerlas. No hay nada más que decir. Mi ídolo es Neymar porque me gusta verle jugar, pero Messi es el mejor y no hay discusión“, sostuvo.

Y pese a tener al astro brasileño como referente, Lamine se asemeja a Leo al dejar claro que no está pendiente a la competencia de estadísticas ni comparaciones individuales. “Mi obsesión no es esa. Quiero disfrutar y quiero ganar. Puedo meter 16 goles y que me eliminen en semifinales, y eso no es lo que busco“, explicó el atacante, quien apenas sumó algunos minutos en el empate frente a Cabo Verde debido a que continúa recuperándose de una lesión muscular sufrida sobre el cierre de la temporada.

Lamine Yamal sueña en grande junto con España (Getty Images)

Aunque, fiel a su estilo, Lamine se las ingenió para subirle la temperatura a la situación y plantear su deseo de enfrentar a Argentina. “Ojalá nos crucemos. Para ganar el Mundial le tienes que ganar a los mejores. Si no nos encontramos en dieciseisavos, a lo mejor en la final. Somos España y queremos jugar contra los mejores“, aseguró.

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Con el objetivo de poder ayudar al equipo, el joven español avanza con cautela en su puesta a punto. “Estoy bien, me encuentro bien, pero es muy pronto. Es innecesario apresurarse. Tengo un proceso de adaptación, no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera“, explicó acerca de su estado físico par aintentar enviar tranquilidad a todo España.

Aun así, dejó en claro que nunca dudó de que estaría presente en la gran cita. “Todos los jugadores cuando hay una lesión en la etapa final de la temporada piensan en el Mundial. También en tu equipo, pero el Mundial lo tienes en la cabeza. Gracias a Dios los médicos me dijeron que llegaba sobrado y aquí estamos, feliz”, concluyó.