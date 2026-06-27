Las alineaciones probables de Croacia vs. Ghana, por el Mundial 2026

Croatas y ghaneses cierran su participación en la fase de grupos de la Copa del Mundo en Philadelphia, todavía con chances ambas de quedarse con la primera posición de su zona.

Las selecciones de Croacia y Ghana se enfrentan este sábado para cerrar su participación en la fase de grupos del Mundial 2026. El encuentro que se disputará en el Lincoln Financial Field de Philadelphia está programado para comenzar a las 18.00 de Argentina y será arbitrado por el canadiense Drew Fischer.

La Selección de Ghana tiene ya asegurado su boleto a dieciseisavos de final incluso en caso de salir derrotada, gracias a los 4 puntos que cosechó en sus dos primeras presentaciones. Incluso en caso de salir victoriosa podría quedarse con la primera posición del Grupo L si Inglaterra, que tiene sus mismos puntos, sufre un tropiezo inesperado ante Panamá.

Al seleccionado croata todo lo ha costado más. Con una generación dorada de futbolistas que comienza a despedirse, capitaneada por Luka Modric, cayó 4-2 ante Inglaterra en el estreno y sufrió hasta el último minuto para poder derrotar por la mínima a Panamá. Pero también podría ser primera en caso de ganar y que no lo hagan los ingleses.

Zlatko Dalic confía en seguir haciendo historia con Croacia.

La probable formación de Croacia

El entrenador Zlatko Dalic, que condujo a Croacia a un subcampeonato en 2018 y a la tercera posición en 2022, tendría decidido salir a la cancha en Philadelphia con Livakovic; Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Susic, Modric, Kovacic; Kramaric, Budimir, Perisic.

La probable formación de Ghana

El portugués Carlos Queiroz, que asumió el cargo justo antes del inicio del Mundial, haría lo propio en Ghana con Asare; Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah; Owusu, Sulemana, Yirenkyi; Nuamah, Ayew y Semenyo.

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Así están los grupos del Mundial

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