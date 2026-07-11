Las alineaciones de Noruega e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026

Noruegos e ingleses se juegan un boleto a las semifinales de la Copa del Mundo en el Hard Rock Stadium de Miami.

Las selecciones de Noruega e Inglaterra se enfrentan este sábado 11 de julio, desde las 18.00 en hora de Argentina, por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro que se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami será dirigido por el francés Clement Turpin como árbitro principal.

El seleccionado noruego viene de dejar en el camino nada menos que a Brasil, imponiéndose 2-1 con un doblete de Erling Haaland, quien ya acumula 7 goles en lo que va del certamen. Previamente, derrotaron 2-1 a Costa de Marfil en dieciseisavos de final.

El seleccionado inglés viene de una épica victoria 3-2 ante México en el Estadio Azteca, en la que tuvo que resistir con un futbolista menos por la expulsión de Jarell Quanash a los 54 minutos. En dieciseisavos de final había remontado un duelo que inició perdiendo ante Congo, para ganarlo 2-1 gracias a un doblete de Harry Kane, que suma 6 tantos en la presente edición de la Copa del Mundo.

Ambos equipos han tenido que lidiar en los últimos días con lesiones y un cuadro viral que puso en riesgo al plantel, por lo que será muy importante ver qué respuesta hubo en cada caso para terminar de conocer los equipos que saldrán a la cancha.

Las alineaciones de Noruega e Inglaterra

La Selección de Noruega saldría a la cancha con Orjan Nyland; Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe, Julian Reyerson; Sander Berge, Patrick Berg, Martin Odegaard, Andreas Schjeldrup; Alexander Sorloth y Erling Haaland.

La Selección de Inglaterra haría lo propio con Jordan Pickford; John Stones, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

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