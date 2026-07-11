Dónde y en qué estadio se está jugando Inglaterra vs. Noruega por el Mundial 2026

Enterate de todos los detalles del escenario que alberga el duelo entre europeos por los cuartos de final de la cita mundialista.

La actividad relacionada con el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá sigue su marcha de forma incansable. Por los cuartos de final, la Selección de Inglaterra se enfrenta a la Selección de Noruega en un encuentro crucial de eliminación directa que promete grandes emociones y que ya se vive a flor de piel.

El partido se disputa este sábado 11 de julio, donde el combinado de los Tres Leones busca imponer toda su jerarquía histórica frente a los exigentes Leones Escandinavos, quienes intentan plasmar su poderío ofensivo y colectivo para meterse entre los cuatro mejores del planeta en este duelo a todo o nada.

¿En qué estadio están jugando Inglaterra vs. Noruega?

El escenario designado para este atrapante compromiso de eliminación directa es el imponente Miami Gardens Stadium (conocido habitualmente fuera del torneo como Hard Rock Stadium), ubicado en la localidad de Miami Gardens, dentro del área metropolitana de Miami, Florida, Estados Unidos.

Hard Rock Stadium, Miami. (Foto: Getty).

Este majestuoso recinto, famoso por su espectacular techo multidireccional que cubre casi la totalidad de las tribunas y por ser el hogar de los Miami Dolphins de la NFL, cuenta con una capacidad adaptada de 65.326 espectadores para esta gran cita de la FIFA.

El césped de Florida luce un marco espectacular con fanáticos de todas partes del mundo para presenciar esta decisiva jornada mundialista, consolidándose como una de las sedes más vibrantes y con mejor ambiente festivo de toda la Copa del Mundo.

Publicidad

El cuadro del Mundial 2026