Las alineaciones de Países Bajos vs. Marruecos por los 16avos de final del Mundial 2026

Los europeos y los africanos se miden por un lugar en los octavos de final, donde espera Canadá.

Este lunes 29 de junio, Países Bajos y Marruecos se enfrentan por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. El partido que se disputa en el Estadio BBVA, comienza a las 22 horas de Argentina y cuenta con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio. Cabe destacar que el ganador va contra Canadá en los octavos de final.

Después de un complicado arranque de certamen, los neerlandeses se acomodaron. Empataron 2-2 con Japón y luego acumuló dos triunfos seguidos: venció 5-1 a Suecia y 3-1 a Túnez. Con estos resultados, el elenco comandado tácticamente por Ronald Koeman, finalizó líder de su zona con 7 unidades, para pasar de ronda como puntero.

Virgil Van Dijk, capitán de Países Bajos en el Mundial 2026. (Getty Images)

En contraparte, los oriundos del norte de África volvieron a ser de lo mejor de su continente. En la primera fecha, empataron 1-1 con Brasil, pero dejando muy buenas sensaciones que se confirmaron después: le ganó 1-0 a Escocia y 4-2 a Haití. Tras esas estadísticas acumuladas, clasificó como escolta de los pentacampeones, pero con el objetivo en dar el gran golpe.

Las probables alineaciones de Países Bajos y Marruecos

Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul Van Hecke, Virgil Van Dijk, Nathan Aké; Ryan Gravenberch, Frenkie De Jong, Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Brian Brobbey, Cody Gakpo.

Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Alynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khanouss, Ismael Salibari.

Publicidad

Qué canal pasa Países Bajos vs. Marruecos

El compromiso entre Países Bajos y Marruecos , correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026, puede visualizarse a través de las pantallas de DSports -cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+-. Además, se transmite a través de DAZN.