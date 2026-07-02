Las alineaciones de Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026

Buscando los octavos de final, los lusos se juegan la permanencia ante el duro elenco balcánico que también llega con ambición.

La fase de eliminación directa del Mundial 2026 sigue su curso y la Selección de Portugal vuelve a tener acción, esta vez en un duelo a todo o nada. Desde las 20:00 (hora argentina), en el Estadio BMO Field de Toronto, el conjunto comandado por Roberto Martínez se enfrenta a Croacia en un partido bisagra.

Tras el empate sin goles contra Colombia en el cierre del grupo, el combinado luso necesita levantar el nivel para mantener vivas sus opciones de avanzar a octavos. El panorama no es sencillo, ya que el seleccionado de Europa del Este también llega entonado luego de haber vencido a Ghana en su última presentación.

De cara a este compromiso, Portugal movería algunas piezas en su alineación. En la antesala se especula con el ingreso de Pedro Neto y de João Félix en el conjunto del estratega español.

La formación de Portugal ante Croacia

Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Rafael Leao y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

La formación de Croacia ante Portugal

Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Šutalo, Marin Pongracic; Luka Modric, Mateo Kovacic; Nikola Vlasic, Petar Sucic, Martin Baturina; Ivan Perisic y Ante Budimir. DT: Zlatko Dalic.

Así está el cuadro del Mundial 2026