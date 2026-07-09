Un camión de bomberos, bengalas y disturbios con la policía: París sintió la clasificación de Francia a la semifinal del Mundial

Tras la victoria de Francia sobre Marruecos, las calles de París se inundaron de fanáticos desbordados por la alegría. Y también hubo disturbios.

Francia le ganó a Marruecos y se clasificó a la semifinal del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde ahora espera por el vencedor del cruce que protagonicen España y Bélgica. Pero más allá de lo deportivo, que tuvo la celebración de los jugadores y el cuerpo técnico, en las calles parisinas todo fue caos y descontrol.

Desde temprano, con el partido en curso, los hinchas franceses se reunieron en las calles de la capital de su nación, como así también en otras partes del mundo, para observar el encuentro por medio de la pantalla televisiva. Y allí comenzó a rodar el alcohol. Para cuando el árbitro Facundo Tello dio el pitazo final, muchos se encontraban en estado de ebriedad.

France fans erupted after Mbappé goal against Morocco. Paris on fire tonight! pic.twitter.com/XgHSTHxIm1 — Eleanor Beardsley (@ElBeardsley) July 9, 2026

1 – 0 Explosion de joie à Paris après l'ouverture du score de la France contre le Maroc.#MARFRA #FRAMAR #France pic.twitter.com/xpFad6D7E1 — Luc Auffret (@LucAuffret) July 9, 2026

Entre la algarabía, donde los fanáticos llegaron a celebrar con un camión de bomberos, también hubo lugar para el descontrol: las bengalas se hicieron presentes, los disturbios ganaron terrno y allí se produjo la presencia de la policía, que acudió al lugar para controlar la situación. Aunque por momentos fue un caos total.

Según adelantó Le Parisien y han recogido posteriormente diversos medios internacionales, a lo largo y a lo ancho de todo el país europeo se desplegó un operativo con más de 20.000 agentes de seguridad, aunque unos 8.000 solo estarán abocados a controlar lo que ocurre con las calles parisinas. El operativo incluyó un refuerzo policial en los Campos Elíseos, restricciones de tráfico, cortes en varias estaciones del metro y vigilancia aérea con drones. Pero la euforia pudo más.

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Noticia en desarrollo…

🚨 Paris Streets Erupt After World Cup Match



Reports and videos claim fires and chaos after Morocco’s defeat to France. #WorldCup2026 #Paris #France pic.twitter.com/WhmciRuW8e — RandomStuff A2Z (@RandomstuffA2Z) July 9, 2026

"On est en demi": la victoire des Bleus fait exulter la France pic.twitter.com/xLw3VwsLfT — BFM (@BFMTV) July 9, 2026

Scène de liesse à Paris : les sapeurs-pompiers acclamés par les supporters sur les Grands Boulevards après la victoire de la France face au Maroc en demi-finale de la Coupe du monde 2026. #MARFRA pic.twitter.com/tiIoesurt9 — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) July 9, 2026

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Riots have erupted in London, UK, this evening following Morocco’s elimination from the World Cup by France. pic.twitter.com/Mijyg6M29d — World Source News (@Worldsource24) July 9, 2026

El cuadro final del Mundial 2026