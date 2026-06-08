Casi se retira para ser pescador y es el defensor más caro de la historia: Josko Gvardiol, el muro de Croacia en el Mundial

Josko Gvardiol es una de las piezas fundamentales de la Selección de Croacia y es uno de los indiscutidos para el equipo titular que disputará la Copa del Mundo 2026 que comienza este jueves 11 y finaliza recién el 19 de julio. Pese a ser uno de los mejores del planeta en su posición, el defensor más caro de la historia también estuvo cerca de dejar el fútbol para ser pescador.

El zaguero central de 24 años, actualmente viste la camiseta de Manchester City y es considerado uno de los más destacados de la Premier League. Sin embargo, su salto a la fama a nivel global se dio durante el Mundial 2022, donde utilizó una máscara debido a una fractura en la nariz. Aquel equipo se quedó con el tercer lugar, perdió contra Argentina en semifinales y Lionel Messi lo bailó.

Josko Gvardiol, defensor de la Selección de Croacia. (Getty Images)

Nacido el 23 de enero de 2002 en Zagreb, creció en una familia humilde y trabajadora. En ese sentido, Josko ayudaba a su padre con la pesca nocturna y luego a vender lo conseguido durante el día. De hecho, a los 16 años casi abandona el fútbol para ser pescador junto a su progenitor, debido a que no tenía minutos en las divisiones inferiores, pero pudo dar vuelta la situación.

Por otro lado, en el mismo momento de su vida, estuvo cerca de dedicarse al básquet. Aunque suene inusual, su 1.86m de altura en la adolescencia le jugaba a favor y además su grupo de amigos ya practicaba el deporte. Finalmente, Gvardiol tuvo rodaje en las categorías menores y aquellos pensamientos de colgar los botines se convirtieron en simples y viejas anécdotas.

Josko Gvardiol, defensor croata de Manchester City. (Getty Images)

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Surgió de las inferiores y también debutó profesionalmente con la camiseta de Dinamo Zagreb, que le permitió dar el salto a RB Leipzig. Tras un gran desempeño en Alemania y un sobresaliente Mundial 2022, Manchester City lo pagó 100 millones de euros a mediados de 2023 y se convirtió en el defensor más caro de la historia del fútbol, un récord absoluto.

Desde su debut en la mayor el 5 de junio de 2021, Jasko Gvardiol acumula un total de 48 partidos disputados y 4 goles convertidos con la Selección de Croacia. En este lapso de tiempo hasta la actualidad ya disputó el Mundial 2022, dos Eurocopas, la UEFA Nations League, Eliminatorias europeas y amistosos internacionales que lo convirtieron en una pieza clave del elenco.

Josko Gvardiol, defensor croata de Manchester City. (Getty Images)

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