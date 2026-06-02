Los 10 jugadores más valiosos que tendrá el Mundial 2026

Uno por uno, los futbolistas con más valor de mercado de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Se viene el anhelado Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. De hecho, todas y cada una de las 48 selecciones clasificadas ya presentaron sus respectivas listas de convocados ante la FIFA, aunque lo cierto es que todavía se pueden realizar modificaciones sobre las mismas. La expectativa es sencillamente total.

En medio de ese panorama, naturalmente, algunos combinados cuentan con un potencial mucho más marcado que otros. Y eso se traslada al mercado de pases. Es que las cotizaciones de los futbolistas que militan en varios de los principales candidatos al título son mucho mayores que las de los jugadores de los equipos más modestos.

Así las cosas, llevamos a cabo un repaso, uno por uno, por los 10 futbolistas con mayor valor de mercado que disputarán el Mundial 2026, según lo expresado por el sitio web especializado Transfermarkt. Un listado que es encabezado, en paralelo, por tres jugadores: Lamine Yamal (España), Erling Haaland (Noruega) y Kylian Mbappé (Francia).

Lamine Yamal (España)

Lamine Yamal, máxima figura de la Selección de España. (Foto: Getty)

El jugador de Barcelona tiene actualmente un valor de mercado de 200 millones de euros.

Erling Haaland (Noruega)

Erling Haaland, goleador de Noruega. (Foto: Getty)

El jugador de Manchester City tiene actualmente un valor de mercado de 200 millones de euros.

Kylian Mbappé (Francia)

Mbappé, la máxima esperanza de Francia. (Foto: Getty)

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El jugador de Real Madrid tiene actualmente un valor de mercado de 200 millones de euros.

Pedri (España)

Pedri, volante de Barcelona. (Foto: Getty)

El jugador de Barcelona tiene actualmente un valor de mercado de 150 millones de euros.

Michael Olise (Francia)

Olise, uno de los habilidosos de Francia. (Foto: Getty)

El jugador de Bayern Munich tiene actualmente un valor de mercado de 150 millones de euros.

Vinícius Júnior (Brasil)

Vinícius Júnior, delantero de Real Madrid y de Brasil. (Foto: Getty)

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El jugador de Real Madrid tiene actualmente un valor de mercado de 150 millones de euros.

Joao Neves (Portugal)

Joao Neves en la Selección de Portugal.

El jugador de PSG tiene actualmente un valor de mercado de 140 millones de euros.

Jude Bellingham (Inglaterra)

Bellingham, figura de Real Madrid y de Inglaterra. (Foto: Getty)

El jugador de Real Madrid tiene actualmente un valor de mercado de 140 millones de euros.

Vitinha (PSG)

Vitinha en acción en PSG. (Foto: Getty)

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El jugador de PSG tiene actualmente un valor de mercado de 140 millones de euros.

Bukayo Saka (Inglaterra)

Bukayo Saka, crédito de Inglaterra. (Foto: Getty)

El jugador de Arsenal tiene actualmente un valor de mercado de 120 millones de euros.