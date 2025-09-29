Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol internacional

Dolor en el mundo del fútbol por la muerte de un referente de una selección africana y padre de uno de los delanteros más destacados de la década

Roger Lukaku, papá de Romelu, falleció a sus 58 años, dejando su huella en la República Democrática del Congo.

Por Bruno Carbajo

Romelu y Roger Lukaku años atrás.
© @eurofootcomRomelu y Roger Lukaku años atrás.

El fútbol mundial se encuentra de luto. Roger Lukaku, exfutbolista belgo-congolés y padre de Romelu, delantero internacional del Napoli y máximo goleador histórico de Bélgica, y de Jordan, defensor de Adanaspor en Turquía, murió este lunes, a sus 58 años en Kinshasa, actual República Democrática del Congo.

Llegado a Bélgica desde su país natal en 1990, Roger Lukaku desarrolló la mayor parte de su carrera como jugador en el fútbol belga, con un breve paso por Turquía. Su trayectoria incluyó 135 partidos oficiales y 47 goles en equipos como Boum, Zeraing, Germinal, Eekeren, Malines y Ostende, donde finalizó su etapa profesional en 1999, aunque continuó algunos años en categorías amateur hasta 2007, cuando se retiró definitivamente a los 40 años.

En el plano internacional, Roger defendió la camiseta de Zaire, nombre que tenía en aquel momento la República Democrática del Congo, en 11 ocasiones, dejando una huella imborrable en su país natal como referente de la selección africana.

Más allá de su carrera como jugador, fue un pionero en el desarrollo del fútbol en su tierra, siendo uno de los fundadores del Sporting Club Rojolu en 2010, un club cuyo nombre se forma con las iniciales de Roger, Romelu y Jordan.

El posteo de Romelu Lukaku para despedir a su padre tras su fallecimiento (@romelulukaku).

El posteo de Romelu Lukaku para despedir a su padre tras su fallecimiento (@romelulukaku).

A pesar de no haber trascendido las causas de la muerte, la noticia fue confirmada a través de las redes sociales de Romelu Lukaku, donde publicó un emotivo mensaje. “Gracias por enseñarme todo lo que sé. Te estoy eternamente agradecido y te aprecio. La vida nunca volverá a ser la misma. Me protegiste y me guiaste como nadie más podría haberlo hecho. No volveré a ser el mismo. El dolor y las lágrimas fluyen a raudales. Pero Dios me dará la fuerza para recomponerme. Gracias por todo, papá”, escribió.

Publicidad
El show de Agustín Rossi en Flamengo: tapó un penal sentado, cargó a su rival y se acerca al récord de Armani

ver también

El show de Agustín Rossi en Flamengo: tapó un penal sentado, cargó a su rival y se acerca al récord de Armani

La intimidad de Julián Alvarez, de la dieta saludable, a la chef privada y los permitidos cuando la rompe: “Tres milanesas”

ver también

La intimidad de Julián Alvarez, de la dieta saludable, a la chef privada y los permitidos cuando la rompe: “Tres milanesas”

bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Riquelme, entre la espada y la pared

ggrova
german garcía grova

Se acabó la novela: Ian Subiabre renovará con River y jugará el Mundial sub 20

Lee también
Gallardo y su cuerpo técnico no están a la altura de la comisión directiva de River
River Plate

Gallardo y su cuerpo técnico no están a la altura de la comisión directiva de River

La furiosa crítica del Cabezón Ruggeri a Marcelo Gallardo tras la derrota de River ante Riestra: “Estoy re caliente”
River Plate

La furiosa crítica del Cabezón Ruggeri a Marcelo Gallardo tras la derrota de River ante Riestra: “Estoy re caliente”

La Inteligencia Artificial anticipó el resultado del partido entre la Selección Argentina y Australia por el Mundial Sub 20
Mundial Sub 20

La Inteligencia Artificial anticipó el resultado del partido entre la Selección Argentina y Australia por el Mundial Sub 20

El show de Agustín Rossi en Flamengo: tapó un penal sentado, cargó a su rival y se acerca al récord de Armani
Fútbol Sudamericano

El show de Agustín Rossi en Flamengo: tapó un penal sentado, cargó a su rival y se acerca al récord de Armani

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo