Pese al deseo de los hinchas, Napoli no irá por Cavani y buscan a un delantero de 25 millones para reemplazar a Lukaku

Después de que se conociera la lesión de Romelu Lukaku, los fanáticos de Napoli se expresaron en las redes sociales y solicitaron el regreso de Edinson Cavani, que no atraviesa un buen momento en Boca. Sus actuaciones no son formidables y lejos quedó en el tiempo el delantero goleador que se desempeñó en el último campeón de la Serie A.

Si bien es prácticamente imposible que Cavani regrese a jugar en Europa, sobre todo porque quiere retirarse con la camiseta de Boca y porque desde la directiva liderada por Aurelio De Laurentiis no lo tienen entre sus planes, los cañones están apuntados hacia el fútbol belga para incorporar al atacante nigeriano que milita en KRC Genk, de 24 años, Tolu Arokodare.

Debido a que viene de ser el máximo artillero de la última temporada en la liga belga, el periodista Fabrizio Romano aseguró que KRC Genk lo valora en un total de 20-25 millones de euros, por lo que de querer incorporarlo tendrán que abonar dicha suma de dinero.

Cabe destacar que Rasmus Højlund es la prioridad absoluta para el conjunto napolitano, pero como todavía no hubo un acuerdo con Manchester United, además de que es buscado por AC Milan, desde el Gli Azzurri tienen otras opciones en mente. ¿Será que Arokodare reemplace a Lukaku?

Tolu Arokodare, el delantero que interesa en Napoli. (Gualter Fatia/Getty Images)

¿Qué lesión tiene Romelu Lukaku?

A lo largo de las últimas horas, desde Napoli emitieron un comunicado para esclarecer la situación del delantero belga con pasado en Inter de Milán. “Tras la lesión sufrida ante Olympiacos, Romelu Lukaku fue sometido a pruebas en el Hospital Pineta Grande, que revelaron una grave lesión en el recto femoral del muslo izquierdo“.

“El jugador ha iniciado su programa de rehabilitación y también se realizará una consulta quirúrgica”, añadieron desde el elenco italiano. Cabe destacar que Lukaku tendría una recuperación aproximada de tres meses.

¿Cuántos partidos se perdería Romelu Lukaku en Napoli?

En el caso de que la evolución de Romelu Lukaku se dé en los plazos estipulados por el Departamento Médico de Napoli, se perdería los primeros 16 partidos de la temporada, entre la Serie A y la Champions League.

