Los mejores memes de la histórica victoria de Paraguay contra Alemania en el Mundial 2026

Las redes sociales estallaron luego de que la Albirroja deje afuera a los europeos y protagonice uno de los mayores batacazos de la Copa del Mundo.

Paraguay y Gustavo Alfaro escribieron una de las páginas más importantes de la historia de Paraguay. En un partido inolvidable, el conjunto guaraní eliminó a Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras imponerse por penales, luego del 1-1 en los 120 minutos, y ganó un duelo de liminación directa por primera vez. Un combo que no tardó en repercutir en las redes sociales.

Como suele ocurrir en este tipo de jornadas, el folklore futbolero se adueñó rápidamente de internet. Los usuarios elogiaron el planteo de Gustavo Alfaro, convirtieron a Orlando Gill en héroe absoluto por sus dos penales atajados en la definición y también destacaron la enorme actuación de Matías Galarza Fonda, una de las grandes figuras del encuentro. Al mismo tiempo, no faltaron las burlas hacia Alemania por su inesperada eliminación ni las comparaciones con otras gestas históricas del fútbol paraguayo.

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