Marcelo Gallardo predijo el golazo de Lo Celso ante Jordania

Pocas semanas antes del inicio del Mundial, ESPN anunció que Marcelo Gallardo se sumaba al equipo de cobertura. El Muñeco, que hasta fines de febrero de este 2026 dirigió a River, aceptó el desafío y se acopló -junto a Carlos Tevez- a un grupo de ex jugadores que le darían su impronta a las transmisiones.
Desde que inició el Mundial, Gallardo fue agarrando soltura, realizó análisis certeros de los rivales de la Selección Argentina y vivió los partidos como un hincha más. Disney+ ofrece la posibilidad de ver la transmisión del partido con los relatos de Sebastián Vignolo y los comentarios de Gallardo, Tevez y Agüero.
El Muñeco predijo el golazo de Lo Celso
La Selección Argentina enfrentó a Jordania en Dallas por la tercera fecha del Grupo J del Mundial. Los de Lionel Scaloni no solamente ya tenían asegurada la clasificación a 16avos de final, sino que además nadie les podía arrebatar el primer puesto. Por tal motivo, el entrenador optó por rotar y así fue que varios de los habituales suplentes sumaron minutos.
Giovani Lo Celso tuvo su estreno mundialista y lo hizo a lo grande: fue elegido por la FIFA como el mejor jugador del partido. Para eso fue determinante que a los 19 minutos del primer tiempo rompió el cero con un golazo de tiro libre, pero también fue el conductor del equipo y en líneas generales jugó un gran partido.
Lo Celso marcó un golazo ante Jordania. (Foto: Getty).
En la antesala del tiro libre, Marcelo Gallardo anticipó lo que iba a pasar. Así se pudo ver en la transmisión de Disney+, donde el Muñeco le hace un gesto a Carlos Tevez indiciando que Gio buscaría con rosca al palo del arquero, algo que finalmente terminó pasando.
¡Con rosca y al palo del arquero! Gallardo y Tevez anticiparon como tenía que pegarle Lo Celso… ¡Eso es tener aura!— SportsCenter (@SC_ESPN) June 28, 2026
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Así se jugarán los 16avos de final del Mundial 2026
DATOS CLAVE
- Marcelo Gallardo se sumó al equipo de cobertura de ESPN y Disney+ para el Mundial 2026 junto a Carlos Tevez y Sergio Agüero.
- En el partido frente a Jordania, el ex director técnico de River Plate anticipó y le indicó a Tevez el golazo de tiro libre que convertiría Giovani Lo Celso.
- La Selección Argentina disputó el encuentro en Dallas con una alineación alternativa tras haber asegurado previamente su clasificación y el primer puesto del Grupo J.