Más de 4,5 millones: FIFA reveló los primeros datos y cómo sigue el sorteo de la preventa de entradas para el Mundial 2026

Diez días atrás la FIFA abrió oficialmente el primer plazo de solicitudes para formar parte del sorteo de entradas para el Mundial 2026, con miras a ponerlas en venta en menos de dos meses. Hoy, la entidad dominante del fútbol internacional reveló que más de 4,5 millones de fanáticos de 216 países se inscribieron y explicaron cómo continúa el proceso.

FIFA confirmó que el siguiente paso será notificar a los ganadores del sorteo sobre la fecha y hora en la que podrán comprar sus entradas para el Mundial 2026. Esta notificación llegará vía mail a partir del lunes 29 de septiembre, mientras que el día de inicio de la preventa de entradas para la Copa del Mundo será el miércoles 1 de octubre de 2025.

Más de 4,5 millones de fanáticos se registraron para el sorteo de preventa de entradas del Mundial 2026. (Getty)

Las siguientes fases de venta comenzará en octubre, con el próximo período de inscripción al sorteo comenzando el 27 de dicho mes. FIFA destacó también que salir sorteado en la preventa no garantiza la compra de las entradas, puesto que pueden llegar a agostarse antes de que el usuario tenga su oportunidad de comprar. La entidad también reveló que el 2 de octubre lanzará oficialmente una página de reventa de entradas.

Cuánto salen las entradas para el Mundial 2026

Inicialmente y como parte de esta preventa, habrá entradas individuales disponibles para los 104 partidos de la fase de grupos -incluso antes del sorteo del próximo 5 de diciembre- y también entradas para todos los partidos de un grupo específico, las cuales comienzan en los 60 dólares.

Argentina, entre los 10 países que más usuarios registraron su solicitud para el sorteo

FIFA también dio a conocer los diez países que más usuarios registrados tuvieron en la fase de inscripción para el sorteo de la preventa de entradas, donde Argentina se ubica en la posición 7, entremezclada entre varios países con mayor cantidad de habitantes.

El podio lo ocupan los tres países organizadores, con Estados Unidos, México y Canadá. Luego viene Alemania en cuarto lugar, Inglaterra, Brasil, Argentina, Colombia, España e Italia, completando el Top Ten.

Los países que más usuarios tienen registrados en la preventa de entradas para el Mundial 2026.

Curiosamente, Alemania e Italia aún no tienen asegurada su clasificación a la próxima Copa del Mundo y están en una situación complicada en sus grupos de Eliminatorias.

