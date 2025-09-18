La situación crítica que atraviesan tres selecciones campeonas del mundo de cara al Mundial 2026 tras la actualización del Ranking FIFA

Este jueves 18 de septiembre se presentó la nueva actualización del Ranking FIFA, donde se confirmó la caída de Argentina del primer puesto tras un período de 895 días ininterrumpidos en lo más alto. Pero la albiceleste no fue la única selección que salió perdiendo; de hecho hay tres selecciones campeonas del mundo en alerta, pensando en el Mundial 2026.

Y es que mientras Argentina cayó al tercer puesto, detrás de España y Francia, hay tres selecciones que ganaron mundiales que, si el sorteo del Mundial 2026 se realizara el día de hoy, no serían cabezas de serie y caerían al Bombo 2 del sorteo. Y esas selecciones son las de Italia (10º), Alemania (12º) y Uruguay (15º). Tanto Italia como Uruguay ganaron un puesto, mientras que Die Mannschaft cayó tres posiciones en el Ranking y para ser cabeza de serie de la próxima Copa del Mundo, necesitan estar entre las nueve mejores ubicadas.

Alemania perdió 12 puntos en el Ranking FIFA y podría no ser cabeza de serie en el Mundial. (Getty)

Esto se debe a que, a diferencia de las últimas ediciones, en el Mundial 2026 habrá 12 grupos de 4 equipos, y como México, Estados Unidos y Canadá son locales, ocuparán tres de esos doce lugares como cabezas de serie. Las otras nueve, serán las nueve mejores del Ranking FIFA, puestos que hoy ocupan España, Francia, Argentina, Inglaterra, Portugal, Brasil, Países Bajos, Bélgica y Croacia.

El sorteo del Mundial 2026 tendrá lugar el próximo 5 de diciembre, y restan aún las Fechas FIFA de octubre y noviembre para que estas tres campeonas del mundo suban escalafones. Aunque, realísticamente, sólo Italia y Alemania tienen chances de entrar en el Top 9, puesto que Uruguay sólo jugará amistosos en lo que resta del año.

Uruguay está en el Mundial 2026, pero no será cabeza de serie. (Getty)

El coeficiente del Ranking FIFA le da a Croacia una puntuación de 1714.2 puntos, por sobre los 1710.06 que suma Italia, aunque en la última actualización ambos seleccionados escalaron por sobre los 7 puntos, por lo que podría haber un cambio en las próximas actualizaciones. Bélgica, octava con 1739.54, parece estar demasiado lejos, especialmente para Alemania, que tiene a Marruecos en el medio y suma 1704.27 puntos de coeficiente.

Alemania e Italia hoy no están clasificadas al Mundial 2026

Cabe destacar que, si bien las Eliminatorias UEFA para el Mundial 2026 recién han comenzado y todavía no hay ningún combinado nacional que haya asegurado su clasificación, Alemania e Italia están en una situación un tanto más complicada que otras grandes candidatas.

Los teutones están segundos en su grupo -igualados con Irlanda del Norte- con 3 puntos en dos partidos disputados. Eslovaquia lidera tras haber sumado 6 puntos, con victorias en sus dos partidos. Mientras que Italia podría aspirar al repechaje, porque alcanzar a Noruega ya parece imposible.

Italia todavía no tiene asegurada la clasificación y posiblemente deba pasar por el repechaje. (Getty)

