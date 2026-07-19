La chicana de Álvaro Morales a Lionel Messi tras la derrota de Argentina en la final del Mundial

El periodista guatemalteco, fanático de Cristiano Ronaldo, se mofó de lo que fue la caída de los argentinos ante los españoles.

Argentina perdió por la mínima diferencia frente a España, se quedó sin la chance del bicampeonato y el título del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá fue hacia las manos de los comandados por Luis de la Fuente. Y como si fuese poco, se produjo el final de Lionel Messi en este tipo de competencias.

Gran parte del planeta está disfrutando la caída de la Albiceleste, sobre todo el amplio dominio futbolístico que tuvo a lo largo de todo este tiempo, donde logró dos ediciones de la Copa América (2021 y 2024), la Finalissima (2022) y también la conquista de la Copa del Mundo en 2022. Así fue que se viralizó la publicación de Álvaro Morales, el periodista guatemalteco que simpatiza por México y declaró públicamente ser fanático de Cristiano Ronaldo.

Por medio de sus redes sociales, como es habitual cada vez que Messi pisa un campo de juego, el cronista hizo diversas publicaciones sobre el 10 argentino. Hasta que llegó el momento de expresarse luego de la derrota albiceleste, la cual se originó por el tanto de Ferran Torres, delantero de Barcelona.

“Y el todopoderoso Messi? ¿Jugó?”, exclamó en X, la red social popularmente conocida como Twitter. La realidad, y también las estadísticas, confirman que el capitán no tuvo una buena actuación, donde tocó el balón en 54 ocasiones, regateó tres veces y recibió cuatro infracciones, además de que perdió la posesión del balón en 16 situaciones. Incluso, solamente una vez remató al arco y el mismo fue bloqueado por la defensa española.

El posteo de AFA a Lionel Messi

Lionel Messi no pudo cerrar su historia en los Mundiales con una sonrisa. Pese a su extraordinario desempeño en el certamen, la Selección Argentina cayó 1-0 ante España y finalizó su participación como subcampeona. El gol de Ferrán Torres dilapidó las chances de la Albiceleste de quedarse con la cuarta.

Publicidad

Minutos después del pitazo final, la cuenta oficial de la AFA le dedicó unas palabras al capitán de la Albiceleste. El posteo, que no tardó en llenarse de interacciones, fue un reconocimiento para el esfuerzo realizado por él a lo largo de toda su vida en la Selección.

“¡Tus lágrimas son las nuestras, Capitán. Nos diste las alegrías más grandes de nuestras vidas. Gracias por la entrega, por la magia y por dar la vida hasta el último segundo ¡Te amamos para siempre, Leo!”, fueron las palabras de la cuenta de Argentina.

El récord que consiguió Messi

Lionel Messi jugó este domingo 19 de julio su tercera final de la Copa del Mundo. La primera fue ante Alemania en el Maracaná el 13 de julio del 2014 por el Mundial de Brasil. Y la segunda ante Francia el 18 de diciembre del 2022 por el certamen que se desarrolló en Qatar. De esta manera, se convirtió en el primer futbolista de la historia en ser titular tres veces en esta instancia.