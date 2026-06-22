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Mundial 2026

Predicción Argentina vs. Austria Mundial 2026

Argentina y Austria se verán las caras en Dallas este martes por la segunda jornada del Grupo J de la Copa del Mundo.

La Cabra de Bolavip anticipó cómo saldrá el duelo entre Argentina y Austria por el Mundial 2026
© Bolavip - Imagen creada con GeminiLa Cabra de Bolavip anticipó cómo saldrá el duelo entre Argentina y Austria por el Mundial 2026

La Selección Argentina quiere sellar su clasificación a los 16avos del Mundial 2026. Este martes, a partir de las 14 horas se medirá en Dallas ante Austria por la segunda jornada del Grupo J. Los de Lionel Scaloni golearon por 3 a 0 a Argelia en el primer encuentro y, de volver a sumar de a tres, se asegurarán un lugar entre los 32 mejores de la Copa del Mundo.

Por su parte, Austria superó a Jordania en la primera jornada por 3 a 1. Si bien pareciera ser el partido más duro de Argentina en la zona de grupos, los de Scaloni no dejan de ser los máximos candidatos al triunfo. La predicción de la Cabra de Bolavip determinó que la Albiceleste saldrá victorioso en su partido ante Das Team.

La predicción de la Cabra de Bolavip

Las probables formaciones de Argentina y Austria

  • Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.
  • Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schalger; Roman Schmid, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer; Marko Arnautovic.

El equipo arbitral del partido

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Qué necesita Argentina para clasificar a los 16vos de final del Mundial 2026

  • Árbitro: Amin Mohamed (Egipto)
  • Asistente 1: Mahmoud Abouelregal (Egipto)
  • Asistente 2: Ahmed Hossam Taha (Egipto)
  • 4to árbitro: Alejandro Hernández (España)
  • 5to árbitro: Diego Sánchez (España)
  • VAR: Khamis Al Marri (Qatar)
  • AVAR: Mahmoud Ashour (Egipto)
  • SVAR: Tatiana Guzmán (Guatemala)

Las tablas del Mundial 2026

El fixture del Mundial 2026

Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
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