Michael Olise recibe comparaciones con Zidane y es postulado al Balón de Oro: “Es el mejor del mundo, con mucha diferencia”

Tras consolidarse como el máximo asistidor de la Copa del Mundo en apenas cuatro partidos, el delantero del Bayern Múnich fue destacado por una gloria francesa.

Francia se clasificó a octavos de final con una nueva exhibición de su ofensiva, tras golear por 3 a 0 a una apática Selección de Suecia y será rival de Paraguay, el próximo sábado en Philadephia. Y si bien Kylian Mbappé volvió a liderar a los galos con un doblete, los ojos de los conocedores del fútbol se posaron en otro hombre: Michael Olise.

Un histórico francés, Willy Sagnol, quien supo ser internacional con la selección por más de 50 partidos, incluyendo los mundiales de 2002 y 2006 en sus 16 años de carrera, destacó al mediapunta de 24 años por sobre Mbappé y el resto de sus compañeros.

La delantera francesa está siendo la más temible del Mundial 2026, tal y como se esperaba. (Getty)

“No hay mucho que decir sobre él, simplemente hay que disfrutar cada acción que hace en cancha. Olise es el mejor del mundo, con mucha diferencia“, afirmó Sagnol luego de la victoria francesa sobre Suecia. “Si no gana el Balón de Oro a fin de año, algo está muy mal en el fútbol“, aseguró.

“Lo que más me gusta de él es que no le importa si convierte, asiste o no. No está pensando en hacer nada por él mismo, pero sí para ayudar al equipo. Es como era Zinedine Zidane, diferente a Messi o Cristiano Ronaldo, quienes dominaron el fútbol estos últimos 15 años, pero jugando más para ellos mismos y sus estadísticas”, completó Sagnol, en una interesante comparativa que seguramente dará que hablar.

Olise está siendo el hombre clave para que Mbappé y sus compañeros puedan brillar. (Getty)

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El delantero francés ya tuvo una temporada excepcional en Bayern Múnich, con 53 contribuciones de gol en 52 partidos para los bávaros, conquistando la Bundesliga, DFB Pokal y Supercopa de Alemania. Y en esta Copa del Mundo, ya es el máximo asistidor con cinco pases directos para goles de Francia. Y, para Sagnol, lo que hizo hasta ahora ya es suficiente para recibir el Balón de Oro.

Máximos asistidores del Mundial 2026