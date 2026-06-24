Mundial 2026: los 7 clasificados, los 5 eliminados y los 36 que se juegan todo en la tercera fecha

Este miércoles inicia la tercera jornada de la Copa del Mundo y cada vez falta menos para saber quiénes son las 32 selecciones que jugarán los 16avos.

El pasado martes finalizó la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 y dejó un panorama más claro respecto a las posibilidades de cada selección de avanzar a los 16avos de final. Ya hay siete que lograron meterse entre los 32 mejores, otras cinco que no tienen chances matemáticas de hacerlo y serán 36 las que se jugarán el pase en la última fecha.

Para que no haya ventaja deportiva, cada grupo jugará sus dos partidos en simultáneo y eso alejará cualquier tipo de especulación. Este jueves a a las 16 horas se cerrará el Grupo B, lo mismo hará el Grupo C a partir de las 19 y lo propio sucederá en el Grupo A desde las 22 horas.

Entre los siete clasificados a los 16avos de final aparecen tres de los candidatos al título: Argentina, Francia y Alemania. Por otra parte, ninguno de los cinco eliminados es sorpresa. La novedad de estas dos primeras jornadas fue la floja performance de España en su primer partido, las dificultades de Uruguay y el poco vuelo de Brasil.

Lionel Messi es el goleador del Mundial con 5 tantos. (Foto: Getty).

Bélgica no convenció, Inglaterra generó dudas y Portugal tuvo un inicio complicado, pero marcó presencia con una de las goleadas más importantes de la Copa del Mundo. En lo que respecta a los sudamericanos, lo mejor estuvo con Argentina y Colombia, mientras que Paraguay y Ecuador decepcionaron y se jugarán el pase en la última fecha.

Las 7 selecciones que ya clasificaron a 16avos de final

Argentina

México

Estados Unidos

Alemania

Francia

Noruega

Colombia

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Mbappé, la gran figura de Francia. (Foto: Getty).

Las 5 selecciones eliminadas del Mundial

Haití

Turquía

Jordania

Túnez

Panamá

Las 36 selecciones que buscan el pase a 16avos de final en la tercera fecha

Corea del Sur

República Checa

Sudáfrica

Canadá

Suiza

Bosnia y Herzegovia

Qatar

Brasil

Marruecos

Escocia

Australia

Paraguay

Costa de Marfil

Ecuador

Curazao

Países Bajos

Japón

Suecia

Egipto

Irán

Bélgica

Nueva Zelanda

España

Uruguay

Cabo Verde

Arabia Saudita

Senegal

Irak

Austria

Argelia

Portugal

RD Congo

Uzbekistán

Inglaterra

Ghana

Croacia

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Las tabla de todos los grupos del Mundial

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