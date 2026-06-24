Mundial 2026: los 7 clasificados, los 5 eliminados y los 36 que se juegan todo en la tercera fecha

El pasado martes finalizó la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 y dejó un panorama más claro respecto a las posibilidades de cada selección de avanzar a los 16avos de final. Ya hay siete que lograron meterse entre los 32 mejores, otras cinco que no tienen chances matemáticas de hacerlo y serán 36 las que se jugarán el pase en la última fecha.
Para que no haya ventaja deportiva, cada grupo jugará sus dos partidos en simultáneo y eso alejará cualquier tipo de especulación. Este jueves a a las 16 horas se cerrará el Grupo B, lo mismo hará el Grupo C a partir de las 19 y lo propio sucederá en el Grupo A desde las 22 horas.
Entre los siete clasificados a los 16avos de final aparecen tres de los candidatos al título: Argentina, Francia y Alemania. Por otra parte, ninguno de los cinco eliminados es sorpresa. La novedad de estas dos primeras jornadas fue la floja performance de España en su primer partido, las dificultades de Uruguay y el poco vuelo de Brasil.
Lionel Messi es el goleador del Mundial con 5 tantos. (Foto: Getty).
Bélgica no convenció, Inglaterra generó dudas y Portugal tuvo un inicio complicado, pero marcó presencia con una de las goleadas más importantes de la Copa del Mundo. En lo que respecta a los sudamericanos, lo mejor estuvo con Argentina y Colombia, mientras que Paraguay y Ecuador decepcionaron y se jugarán el pase en la última fecha.
Las 7 selecciones que ya clasificaron a 16avos de final
- Argentina
- México
- Estados Unidos
- Alemania
- Francia
- Noruega
- Colombia
Mbappé, la gran figura de Francia. (Foto: Getty).
Las 5 selecciones eliminadas del Mundial
- Haití
- Turquía
- Jordania
- Túnez
- Panamá
Las 36 selecciones que buscan el pase a 16avos de final en la tercera fecha
- Corea del Sur
- República Checa
- Sudáfrica
- Canadá
- Suiza
- Bosnia y Herzegovia
- Qatar
- Brasil
- Marruecos
- Escocia
- Australia
- Paraguay
- Costa de Marfil
- Ecuador
- Curazao
- Países Bajos
- Japón
- Suecia
- Egipto
- Irán
- Bélgica
- Nueva Zelanda
- España
- Uruguay
- Cabo Verde
- Arabia Saudita
- Senegal
- Irak
- Austria
- Argelia
- Portugal
- RD Congo
- Uzbekistán
- Inglaterra
- Ghana
- Croacia
Las tabla de todos los grupos del Mundial
DATOS CLAVE
- Siete selecciones clasificaron a los 16avos de final del Mundial 2026.
- Las selecciones de Argentina, Francia y Alemania aparecen entre los siete clasificados.
- Este jueves se cerrarán los partidos de los grupos A, B y C.