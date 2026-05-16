A 26 días del Mundial 2026, la joya de Túnez que rechazó la convocatoria por una decisión de su padre

Tiene 19 años, marcó seis goles en la temporada y ahora se perderá su primera Copa del Mundo por culpa de su padre.

Solamente quedan 26 días para que comience el gran evento del año. Sí, el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá está cada vez más cerca y hasta ahora, solo fueron Túnez, Costa de Marfil, Haití, Japón, Bélgica, Francia, Bosnia y Herzegovina, Nueva Zelanda y Suecia los que anunciaron a sus guerreros.

Mientras se espera que otros de los 48 clasificados den a conocer a los futbolistas que buscarán la gloria eterna, se reveló que la ausencia de Louey Ben Farhat en el combinado tunecino no fue por una decisión técnica, sino que por una familiar.

El padre del futbolista de 19 años que milita en las filas de Karlsruher SC, club de la Segunda División de Alemania, fue quien le impidió disputar su primera Copa del Mundo. “Recibí una llamada del padre de Louey Ben Farhat esta mañana. Me dijo que era demasiado pronto para convocarlo y se negó a jugar el Mundial. Llamé a Louey, no contestó. Volví a llamar al padre, tampoco contestó. Es una falta de respeto“, reveló, con enojo, Sabri Lamouchi, el entrenador.

Más allá de la furiosa declaración de Lamouchi, diversos medios tunecinos sostienen que el motivo principal habría sido que el delantero tiene algunas ofertas de equipos de la Bundesliga y ante un flojo desempeño en el torneo podría impedir su posible transferencia.

Louey Ben Farhat se pierde el Mundial 2026. (Vaughn Ridley/Getty Images)

Las estadísticas de Louey Ben Farhat en la temporada 2025-2026

A lo largo de toda la temporada en Segunda División, con el plantel profesional de Karlsruher SC completó un total de 1.310 minutos dentro del campo de juego.

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En el tiempo que estuvo en cancha, Ben Farhat disputó 19 partidos, marcó seis goles y aportó dos asistencias. Además, recibió tres amonestaciones y no fue expulsado.

Los convocados de Túnez para el Mundial 2026

ARQUEROS : A. Dahmen, S. Ben Hassen y A.M. Chamakh.

: A. Dahmen, S. Ben Hassen y A.M. Chamakh. DEFENSORES : M. Talbi, D. Bronn, O. Rekik, A. Arous, R. Chikhaoui, Y. Valery, M. Neffati, A. Abdi y M.A. Ben Hmida.

: M. Talbi, D. Bronn, O. Rekik, A. Arous, R. Chikhaoui, Y. Valery, M. Neffati, A. Abdi y M.A. Ben Hmida. VOLANTES : E. Skhiri, M. Haj Mahmoud, R. Khedira, Hannibal, A. Ben Slimane, M. Ben Ouanes e I. Gharbi.

: E. Skhiri, M. Haj Mahmoud, R. Khedira, Hannibal, A. Ben Slimane, M. Ben Ouanes e I. Gharbi. DELANTEROS : K. Ayari, S. Tounekti, E. Achouri, F. Chaouat, H. Mastouri, E. Saad y R. Elloumi

: K. Ayari, S. Tounekti, E. Achouri, F. Chaouat, H. Mastouri, E. Saad y R. Elloumi DT: Sabri Lamouchi

Las fechas en las que las selecciones anunciarán sus convocados

18 de mayo : Austria, Brasil.

: Austria, Brasil. 19 de mayo : Portugal, Escocia.

: Portugal, Escocia. 20 de mayo : Suiza.

: Suiza. 21 de mayo : Alemania, Noruega, Senegal.

: Alemania, Noruega, Senegal. 22 de mayo : Inglaterra.

: Inglaterra. 25 de mayo : España.

: España. 26 de mayo : Panamá, Estados Unidos.

: Panamá, Estados Unidos. 27 de mayo : Países Bajos.

: Países Bajos. 29 de mayo : Canadá, Egipto.

: Canadá, Egipto. 31 de mayo : Colombia.

: Colombia. 1 de junio : Australia, Croacia, Ecuador, México.

: Australia, Croacia, Ecuador, México. Sin fecha: Argelia, Argentina, Cabo Verde, Curazao, República Checa, RD Congo, Ghana, Irán, Irak, Jordania, Marruecos, Paraguay, Qatar, Arabia Saudita, Sudáfrica, Turquía, Uruguay, Uzbekistán.

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Sabri Lamouchi, DT de Túnez. (George Wood/Getty Images)

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