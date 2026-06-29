Nadie daba un mango por Paraguay y yo tampoco, pero Alfaro lo hizo de nuevo: eliminó a Alemania del Mundial y se metió en la historia grande

Con un Orlando Gill extraordinario y con un Galarza fonda figura, Paraguay barrió a Alemania. Y vos, Chilavert, esta vez te equivocaste. Podés pedir perdón.

Señores, de pie: Gustavo Alfaro está en el Mundial. El profesor lo hizo otra vez. El profesor hizo historia. Paraguay eliminó a Alemania y es algo completamente histórico.

Ya lo había hecho Ecuador en la fase de grupos y hoy le tocó a Paraguay en los penales, con un Orlando Gill extraordinario, que atajó dos penales y tuvo una gran actuación. ¿Cuánto vale el arquero de San Lorenzo de Almagro?

Nadie daba un mango por Paraguay. Y, les digo la verdad, yo tampoco. Me había parecido muy pobre lo del equipo guaraní frente a Australia y también un desastre ante Estados Unidos, pero Alfaro lo revivió.

Sí, las frases de Alfaro, la arenga de Alfaro, la poesía de Alfaro, la prosa de Alfaro, la labia de Alfaro. Todo eso le devolvió el corazón al equipo. Y los paraguayos, que tienen huevos, que tienen corazón.

Hoy, Paraguay, tuvo un equipo muy “argentino”, con Orlando Gill, con Andrés Cubas, con Matías Galarza Fonda que fue otra de las grandes figuras, con Gabriel Ávalos, con José Canale.

Sos enorme, Paraguay. Sos enorme, Alfaro. Hiciste historia, Gustavo. Entraste en las páginas más gloriosas del fútbol paraguayo. Y vos, Chilavert, te equivocaste. En esta, lamentablemente, te equivocaste. Nunca es tarde para pedir perdón.

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La verdad es que Alfarito lo hizo otra vez y yo me saco el sombrero. ¡Aguante Paraguay!