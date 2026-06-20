Paul Scholes, indignado con la FIFA por Vinicius Jr: “Si fuera yo, estaría haciendo preguntas serias”

El ex futbolista inglés, devenido en comentarista, cuestionó el premio que le dieron al futbolista del Real Madrid, en detrimento de Matheus Cunha.

Luego de lo que fue un decepcionante empate 1 a 1 contra Marruecos, la Selección de Brasil se despachó con una goleada por 3 a 0 ante Haití para encausar su fase de grupos y prácticamente asegurarse su paso a los 16avos de final del Mundial 2026. Matheus Cunha anotó dos goles, y Vinicius Jr. el restante, pero fue el futbolista del Real Madrid quien se quedó con el premio a MVP del partido, en una decisión que irritó a Paul Scholes.

El ex futbolista del Manchester United y la Selección de Inglaterra apuntó contra la FIFA luego de que el delantero del club de sus amores fuera negado el premio a mejor jugador del partido a pesar de su doblete, en favor del extremo del Real Madrid: “Si yo fuera Matheus Cunha sentado en ese vestuario ahora mismo, estaría haciendo preguntas serias“, expresó, en su nuevo rol como panelista para esta Copa del Mundo.

Vinicius ganó su segundo premio a MVP en el Mundial 2026.

“Honestamente, no entiendo el MVP a Vinicius, no lo entiendo en absoluto ¿Me estás diciendo que un jugador anota dos goles en un partido de la Copa del Mundo y de alguna manera se va sin el premio al Jugador del Partido? Eso no tiene ningún sentido para mí“, señaló Scholes en la televisión británica.

“Él anotó un doblete, apareció cuando Brasil necesitaba goles, y fue el jugador que tuvo el mayor impacto directo en el marcador. Para mí, eso es lo que estos premios deberían reconocer”, agregó Scholes, quien prosiguió a cuestionar la forma de tomar decisiones de la FIFA: “A veces siento que ciertos jugadores ganan premios por su nombre, reputación o popularidad en lugar de lo que realmente pasó en la cancha durante los noventa minutos”, aseveró.

Matheus Cunha, autor de un doblete, el verdadero MVP para Scholes. (Getty)

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Scholes destacó la actuación de Vinicius, pero cree que Cunha merecía el MVP, sin dudarlo

Paul Scholes continuó analizando la situación, e hizo una aclaración, asegurando que Vini hizo un enorme partido, pero que de todas formas no merecía el MVP: “No me malinterpretes, Vinícius Jr estuvo muy bien esta noche. Fue peligroso y causó problemas durante todo el partido. Nadie lo niega. Pero los partidos se deciden por momentos, y los momentos más grandes de esta noche pertenecieron a Matheus Cunha“, exclamó.

“La realidad es simple: Cunha anotó dos goles, ayudó a Brasil a conseguir la victoria, y en mi opinión fue el más destacado en el campo. Y lo diré muy claramente: Vinícius Jr puede haber ganado el premio, pero Matheus Cunha fue el verdadero MVP“, concluyó.

Paul Scholes fue crítico por la FIFA e insinuó una narrativa que busca favorecer a las grandes figuras. (Getty)

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Para Scholes, la FIFA está intentando instalar una narrativa con el premio a Vinícius, que sigue posicionando a sus jugadores destacados en el centro de la escena. El 7 de Brasil tiene ya dos premios a MVP, incluido en una lista con Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland o Harry Kane, todas estrellas que ya se llevaron premios al MVP del partido en esta Copa del Mundo.

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