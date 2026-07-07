Pese a la clasificación a cuartos, Argentina bajó sus chances de ganar el Mundial según la Supercomputadora

Según datos de la Inteligencia Artificial de Opta, el triunfo ante Egipto disminuyó las posibilidades de la Albiceleste de ser bicampeona del mundo.

Poco a poco empieza a bajar la adrenalina de lo que se vivió en Atlanta en el partido entre Argentina y Egipto. Luego de ir perdiendo por 2 a 0 hasta los minutos finales del partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, la Selección finalmente dio vuelta el cruce de manera agónica y se quedó con la clasificación gracias a un 3 a 2 final que ya pasó a la historia grande de los Mundiales.

Ahora, con el pase a cuartos de final, el equipo de Lionel Scaloni se encuentra a tres partidos del bicampeonato, aunque, para ello, deberá superar a Colombia o Suiza en la próxima instancia, a Noruega o Inglaterra en semis y a España, Bélgica, Francia o Marruecos en la gran final.

Más allá de la clasificación, lo cierto es que, para la Big Data, Argentina perdió consideración en lo que respecta a la pelea para el título. Antes del partido ante Egipto, la Albiceleste partía como la segunda máxima candidata a ganar el Mundial, en base a los datos de la Supercomputadora de Opta.

A pesar de que pasó de ronda, las chances de ser campeón del mundo disminuyeron considerablemente. De hecho, ahora Argentina es la cuarta selección con más posibilidades de campeonar en este Mundial, por detrás de Francia, España e Inglaterra.

Los franceses lideran la lista, con un 27.45% de chances de ganar el certamen. La Furia Roja sigue el listado, con un 22.18% de posibilidades. Los Tres Leones completan el podio con un 16.69%. Argentina aparece detrás de los tres europeos, con un margen de 14.51% total.

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¿Cómo funciona el modelo de supercomputadora Opta?

En base a la explicación de la propia base de datos de Opta, la explicación es la siguiente:

“El modelo de predicción de ligas de Opta estima la probabilidad de que los equipos terminen en cada posición de la competición. Por lo tanto, podemos ver qué tan exitosa es la temporada de un equipo, ya sea en términos de sus posibilidades de descenso o de ganar el título”.

“El modelo estima la probabilidad de cada resultado del partido (victoria, empate o derrota) utilizando las cuotas del mercado de apuestas y el ranking Opta Power Rankings . Las cuotas y el ranking se basan en el rendimiento histórico y reciente de los equipos”.

“El modelo considera la fuerza de los oponentes utilizando las probabilidades de resultado de los partidos y simula los encuentros restantes de la competición miles de veces. Al analizar el resultado de cada una de estas simulaciones, el modelo puede determinar con qué frecuencia los equipos terminaron en cada posición de la liga para generar las predicciones finales”.

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La tabla del Mundial 2026