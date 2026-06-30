Por lesión, Brasil pierde a Lucas Paquetá para los octavos de final del Mundial 2026

El futbolista que defiende la camiseta de Flamengo quedó descartado para la próxima instancia del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Brasil derrotó a Japón, sobre la hora, y se clasificó a los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Pero, en medio de la alegría, los dirigidos por Carlo Ancelotti perdieron a una pieza clave: Lucas Paquetá.

El mediocampista ofensivo de Flamengo se realizó estudios médicos tras una molestia muscular que padeció en el cotejo frente a los nipones, los cuales arrojaron el peor de los panoramas: un desgarro en la parte posterior del muslo izquierdo.

Tras el comunicado que hizo la Confederación Brasileña de Fútbol, el jugador nacido en Río de Janeiro seguirá un protocolo de tratamiento intensivo bajo la supervisión del cuerpo médico, con el objetivo de lograr su recuperación y volver a la actividad lo antes posible.

A la espera de lo que será el rival de la Canarinha, que saldrá del ganador del cruce que protagonizan Costa de Marfil y Noruega, a sus 28 años empieza a decirle adiós a la cita mundialista, ya que su regreso a las canchas dependerá de su evolución y la suerte del pentacampeón.

Lucas Paquetá se lesionó y no jugará en octavos. (Buda Mendes/Getty Images)

Las estadísticas de Lucas Paquetá en Brasil

Desde que debutó en la Selección de Brasil, hasta el momento Lucas Paquetá disputó 67 partidos, anotó 13 goles y aportó 9 asistencias en los 3.839 minutos que lleva en cancha. Además, lo amonestaron en 13 ocasiones y no sufrió expulsiones.

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