¿Por qué es CIV el marcador de Costa de Marfil en el Mundial 2026?

Conocé por qué razón los Elefantes tienen solamente una letra de su nombre en el marcador de las transmisiones del Mundial.

Costa de Marfil volvió a una cita mundialista después de lo que fue su presencia en Brasil 2014, donde perdió dos partidos, ganó uno y se marchó en la fase de grupos. Pero mientras participa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, la nombreclatura que aparece en el marcador durante las transmisiones de los partidos, llamó muchísimo la atención.

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FIFA eligió las siglas CIV para abreviar a los Elefantes principalmente porque es el código con el que está registrada la Federación Marfileña de Fútbol, ya que el nombre de Costa de Marfil en francés es Côte d’Ivoire.

Algo similar ocurre con Cabo Verde, que se abrevia como CPV, ya que en inglés, este país se llama Cape Verde. De ahí la letra P en las siglas de los africanos en las gráficas oficiales de la competición.

Costa de Marfil disputa el Mundial 2026. (Al Bello/Getty Images)

Tabla de posiciones del Grupo E del Mundial 2026

Fixture del Grupo E del Mundial 2026

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