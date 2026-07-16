La Albiceleste dejó en el camino a Inglaterra y el próximo domingo se verá las caras con España en Nueva Jersey.

El Mundial 2026 tuvo sus semifinales soñadas. Los primeros cuatro del ranking llegaron y brindaron dos partidos espectaculares. En la primera, España superó a Francia por 2 a 0 con claro dominio, mientras que en la segunda se vivieron momentos de máxima tensión y todo se definió sobre el final: Inglaterra lo ganaba 1 a 0 con un tanto de Gordon, pero Argentina intentó por todos los medios y lo dio vuelta con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

El duelo entre Argentina e Inglaterra tuvo un condimento extra, la rivalidad histórica entre ambos países. Sin ir más lejos, se pudo ver reflejado en el momento de los himnos: los hinchas argentinos taparon el inglés, mientras que cuando sonaron las estrofas de la canción patria argentina, los jugadores lo gritaron con un orgullo insuperable.

El partido tuvo todos los condimentos. Se jugó con pierna fuerte, Inglaterra rompió el cero casi sin haber llegado al arco, pero Argentina mostró de qué está hecho y logró darlo vuelta en el tramo final. Enzo Fernández marcó un golazo al minuto 85, mientras que Lautaro Martínez hizo explotar de felicidad a un país en el 91.

Sobre el final hubo algunos cruces entre jugadores, celebraciones especiales, la ilusión de Messi, la botella de Pickford con los datos de los penales y la bandera de Malvinas que ingresó al campo de juego. Todo eso se vio reflejado en la prensa internacional.

Así reflejaron los medios del mundo la clasificación de Argentina a la final

Ge Globo – Brasil

Redgol – Chile

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Ovación – Uruguay

El Espectador – Colombia

Daily Star – Inglaterra

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L´Equipe – Francia

Bild – Alemania

Corriere dello Sport – Italia

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Gazzetta dello sport – Italia

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