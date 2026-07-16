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Mundial 2026

Messi, la botella de Pickford y el aura de Maradona: los medios del mundo se hacen eco de la clasificación de Argentina

La Albiceleste dejó en el camino a Inglaterra y el próximo domingo se verá las caras con España en Nueva Jersey.

La prensa inglesa tras la eliminación ante Argentina
© GettyLa prensa inglesa tras la eliminación ante Argentina

El Mundial 2026 tuvo sus semifinales soñadas. Los primeros cuatro del ranking llegaron y brindaron dos partidos espectaculares. En la primera, España superó a Francia por 2 a 0 con claro dominio, mientras que en la segunda se vivieron momentos de máxima tensión y todo se definió sobre el final: Inglaterra lo ganaba 1 a 0 con un tanto de Gordon, pero Argentina intentó por todos los medios y lo dio vuelta con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

El duelo entre Argentina e Inglaterra tuvo un condimento extra, la rivalidad histórica entre ambos países. Sin ir más lejos, se pudo ver reflejado en el momento de los himnos: los hinchas argentinos taparon el inglés, mientras que cuando sonaron las estrofas de la canción patria argentina, los jugadores lo gritaron con un orgullo insuperable.

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El partido tuvo todos los condimentos. Se jugó con pierna fuerte, Inglaterra rompió el cero casi sin haber llegado al arco, pero Argentina mostró de qué está hecho y logró darlo vuelta en el tramo final. Enzo Fernández marcó un golazo al minuto 85, mientras que Lautaro Martínez hizo explotar de felicidad a un país en el 91.

Sobre el final hubo algunos cruces entre jugadores, celebraciones especiales, la ilusión de Messi, la botella de Pickford con los datos de los penales y la bandera de Malvinas que ingresó al campo de juego. Todo eso se vio reflejado en la prensa internacional.

Así reflejaron los medios del mundo la clasificación de Argentina a la final

Ge Globo – Brasil

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Redgol – Chile

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Bild – Alemania

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Corriere dello Sport – Italia

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Gazzetta dello sport – Italia

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DATOS CLAVE

  • España venció 2-0 a Francia y clasificó a la final del Mundial 2026.
  • Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.
  • El delantero Lautaro Martínez anotó el gol de la victoria argentina al minuto 91.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
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