El Mundial 2026 tuvo sus semifinales soñadas. Los primeros cuatro del ranking llegaron y brindaron dos partidos espectaculares. En la primera, España superó a Francia por 2 a 0 con claro dominio, mientras que en la segunda se vivieron momentos de máxima tensión y todo se definió sobre el final: Inglaterra lo ganaba 1 a 0 con un tanto de Gordon, pero Argentina intentó por todos los medios y lo dio vuelta con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.
El duelo entre Argentina e Inglaterra tuvo un condimento extra, la rivalidad histórica entre ambos países. Sin ir más lejos, se pudo ver reflejado en el momento de los himnos: los hinchas argentinos taparon el inglés, mientras que cuando sonaron las estrofas de la canción patria argentina, los jugadores lo gritaron con un orgullo insuperable.
El partido tuvo todos los condimentos. Se jugó con pierna fuerte, Inglaterra rompió el cero casi sin haber llegado al arco, pero Argentina mostró de qué está hecho y logró darlo vuelta en el tramo final. Enzo Fernández marcó un golazo al minuto 85, mientras que Lautaro Martínez hizo explotar de felicidad a un país en el 91.
Sobre el final hubo algunos cruces entre jugadores, celebraciones especiales, la ilusión de Messi, la botella de Pickford con los datos de los penales y la bandera de Malvinas que ingresó al campo de juego. Todo eso se vio reflejado en la prensa internacional.
Así reflejaron los medios del mundo la clasificación de Argentina a la final
Ge Globo – Brasil
Redgol – Chile
Las lágrimas que Messi provocó en Giuliano Simeone tras el triunfo de Argentina ante Inglaterra: “Toca correr por él”
Ovación – Uruguay
El Espectador – Colombia
Daily Star – Inglaterra
L´Equipe – Francia
Bild – Alemania
Corriere dello Sport – Italia
Gazzetta dello sport – Italia
DATOS CLAVE
- España venció 2-0 a Francia y clasificó a la final del Mundial 2026.
- Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.
- El delantero Lautaro Martínez anotó el gol de la victoria argentina al minuto 91.