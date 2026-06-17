En el NRG Stadium de Houston, por la primera fecha del Grupo K, la Selección de la República Democrática del Congo regresa al Mundial después de 52 años y hace su estreno frente a la Selección de Portugal, una de las candidatas a pelear por el título.

Por primera vez en su historia, el elenco africano jugará bajo la denominación de República Democrática del Congo, ya que en la edición de Alemania Federal 1974 jugó como Zaire. Este cambio también se verá reflejado en el marcador por las siglas que tendrá el país.

Por qué la abreviación de RD Congo es COD en el marcador del Mundial 2026

El motivo por el que RD Congo es COD en el marcador es por sus siglas. CO es por Congo, mientras que la D es por Democrática. Además, esto le permite diferenciarse de República del Congo, país limítrofe que juega con las siglas COG.

La tabla de posiciones del Grupo K del Mundial 2026

El fixture del Mundial 2026