Por qué no juega Alphonso Davies en Canadá vs Bosnia por el Mundial 2026

La máxima figura de Bayern Múnich mirará el debut mundialista desde el banco de suplentes por una lesión.

Canadá se estrena en el Mundial 2026 como coanfitrión en el estadio BMO de Toronto ante Bosnia. El equipo dirigido por Jesse Marsch quiere ganar el primer partido en su historia en una Copa del Mundo en su propia casa, pero no contará con la máxima figura de su plantel en dicho encuentro.

Es que Alphonso Davies, referente y mejor jugador de Canadá, se pierde el estreno mundialista por una lesión sufrida con el Bayern Múnich hace poco más de un mes.

En aquel duelo entre el club bávaro y el PSG por las semifinales de la Champions League, Davies sintió una molestia y tuvo que pedir el cambio. En Bayern revelaron que la lesión sufrida fue en la parte posterior del muslo izquierdo y tuvo que estar de baja el cierre de la temporada.

Davies en la llegada a Canadá para disputar el Mundial (Getty)

A pesar de la lesión y consecuente dolencia, Alphonso Davies es parte de los convocados de Canadá en este Mundial, pero su físico le impedirá estar presente en el debut. Mirará el partido ante Bosnia desde el banco de suplentes.

Las formaciones confirmadas de Canadá y Bosnia

Canadá: Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Stephen Eustaquio, Ismael Kone, Liam Millar; Jonathan David, Tani Oluwaseyi y Tajon Buchanan. DT: Jesse Marsch.

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Bosnia: Nikola Vaslij; Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac, Amar Dedic, Nikola Katic; Benjamin Tahirovic, Ivan Basic, Amar Memic; Ermedin Demirovic, Esmir Bajraktarevic y Jovo Lukic. DT: Sergej Barbarez.

El fixture de Canadá en la fase de grupos

Viernes 12 de junio – 16.00: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina

vs. Bosnia y Herzegovina Jueves 18 de junio – 19.00: Canadá vs. Qatar

vs. Qatar Miércoles 24 de junio – 16.00: Suiza vs. Canadá

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El fixture del Mundial