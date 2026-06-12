¿Quién es el DT de la Selección de Canadá en el Mundial 2026?

Con entrenador extranjero, el elenco norteamericano disputará su tercera edición en el certamen de la FIFA.

La Selección de Canadá es uno de los tres anfitriones de este Mundial 2026, que será su tercera participación en el evento de la FIFA. En esta oportunidad, el combinado norteamericano integrará el Grupo B, donde peleará por la clasificación ante Suiza, Qatar y Bosnia.

Al igual que 31 de las 48 selecciones de esta cita, Canadá cuenta con un entrenador extranjero. Se trata de Jesse Marsch, nacido en Estados Unidos, que maneja los hilos del equipo desde mayo de 2024. El DT los llevó a unas históricas semifinales en la última Copa América, por lo que aspira a un resultado histórico para el país en este Mundial.

A pesar de que será su primera vez como entrenador en una Copa del Mundo, Marsch ya tiene una experiencia similar en el evento. En Sudáfrica 2010 fue entrenador asistente de Bob Bradley en Estados Unidos, que alcanzó los octavos de final en esa ocasión.

Jesse Marsch con Alphonso Davies en la Copa América 2024. (Foto: Getty)

La carrera de Jesse Marsch como DT en clubes

CLUB PAÍS PARTIDOS PG PE PP % TÍTULOS Montreal Impact (2012) Canadá 36 12 7 17 39.81% 0 New York Red Bulls (2015-2018) EE.UU 151 75 32 44 56.73% 0 Red Bull Salzburgo (2019-2021) Austria 94 64 13 17 72.70% 4 RB Leipzig (2021) Alemania 21 8 4 9 44.45% 0 Leeds United (2021-2023) Inglaterra 37 11 10 16 38.74% 0

Los títulos de Jesse Marsch como entrenador

Bundesliga de Austria: 2019-20 y 2020-21.

Copa de Austria: 2019-20 y 2020-21.

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El fixture de Canadá en el Mundial 2026