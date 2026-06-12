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MUNDIAL 2026

¿Quién es el DT de la Selección de Canadá en el Mundial 2026?

Con entrenador extranjero, el elenco norteamericano disputará su tercera edición en el certamen de la FIFA.

Jesse Marsch, entrenador de la Selección de Canadá.
© GettyJesse Marsch, entrenador de la Selección de Canadá.

La Selección de Canadá es uno de los tres anfitriones de este Mundial 2026, que será su tercera participación en el evento de la FIFA. En esta oportunidad, el combinado norteamericano integrará el Grupo B, donde peleará por la clasificación ante Suiza, Qatar y Bosnia.

Al igual que 31 de las 48 selecciones de esta cita, Canadá cuenta con un entrenador extranjero. Se trata de Jesse Marsch, nacido en Estados Unidos, que maneja los hilos del equipo desde mayo de 2024. El DT los llevó a unas históricas semifinales en la última Copa América, por lo que aspira a un resultado histórico para el país en este Mundial.

A pesar de que será su primera vez como entrenador en una Copa del Mundo, Marsch ya tiene una experiencia similar en el evento. En Sudáfrica 2010 fue entrenador asistente de Bob Bradley en Estados Unidos, que alcanzó los octavos de final en esa ocasión.

Jesse Marsch con Alphonso Davies en la Copa América 2024. (Foto: Getty)

Jesse Marsch con Alphonso Davies en la Copa América 2024. (Foto: Getty)

La carrera de Jesse Marsch como DT en clubes

CLUBPAÍSPARTIDOSPGPEPP%TÍTULOS
Montreal Impact (2012)Canadá361271739.81%0
New York Red Bulls (2015-2018)EE.UU15175324456.73%0
Red Bull Salzburgo (2019-2021)Austria9464131772.70%4
RB Leipzig (2021)Alemania2184944.45%0
Leeds United (2021-2023)Inglaterra3711101638.74%0
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Cuántas veces hubo 3 rojas en un mismo partido y cuál es el récord histórico de expulsados en los Mundiales

Los títulos de Jesse Marsch como entrenador

  • Bundesliga de Austria: 2019-20 y 2020-21.
  • Copa de Austria: 2019-20 y 2020-21.

El fixture de Canadá en el Mundial 2026

Agustín Vetere
Agustín Vetere
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