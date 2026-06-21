Por qué no juega Darwin Núñez en Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

La Celeste se juega la clasificación a la próxima ronda, pero el delantero de Al Hilal no aparece entre los titulares. Acá el motivo de su ausencia.

En el Hard Rock Stadium de Miami, la Selección de Uruguay afronta un duelo trascendental en el Mundial 2026 ante su par de Cabo Verde en el marco de la Fecha 2 de la fase de grupos. Con poco margen de error, los de Marcelo Bielsa van por su primera victoria.

Con respecto al equipo que saltó a la cancha ante Arabia Saudita en el debut, el entrenador argentino metió dos modificaciones: las salidas de Darwin Núñez y Matías Viña en lugar de Agustín Canobbio y Juan Manuel Sanabria. Sobre todo, la ausencia del delantero llamó la atención en la previa.

Tras un flojo partido en su presentación ante los saudíes, el delantero de Al Hilal saldrá desde el banco de suplentes. Esto significa que la salida del XI inicial es simplemente por decisión táctica de Bielsa.

Ante Arabia Saudita, Núñez había sido reemplazado por Canobbio durante el entretiempo. Ya durante esta semana, el DT argentino dio indicios en los entrenamientos y, finalmente, el mencionado extremo de Fluminense tomará su lugar entre los titulares.

Canobbio saldrá en lugar de Núñez. (Foto: Getty)

La formación de Uruguay ante Cabo Verde

Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur; Agustín Canobbio, Federico Viñas y Maximiliano Araújo.

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Así está el grupo de Uruguay en el Mundial 2026

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