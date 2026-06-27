Por qué no juega Declan Rice en Inglaterra vs. Panamá por el Mundial 2026

El volante de Arsenal corría riesgo de perderse los 16avos de final por estar al límite de amarillas.

Se define el Grupo L del Mundial 2026 este 27 de junio, en lo que será el último día de fase inicial del certamen. Inglaterra, ya clasificada a 16avos de final, cerrará su participación en búsqueda del primer puesto de la zona ante Panamá, que ya no tiene chance alguna de soñar por la clasificación.

Para dicho compromiso, que se jugará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el entrenador Thomas Tuchel confirmó el 11 inicial a poco más de una hora antes de que ambos equipos salgan al campo de juego.

De manera sorpresiva, el DT alemán optó por marginar del encuentro a una de las figuras de los Tres Leones: Declan Rice. El volante de Arsenal fue titular ante Croacia y ante Ghana, pero no fue alineado entre los titulares para cerrar el grupo.

El motivo, más allá de un posible recambio para que Rice descanse, tiene un trasfondo estratégico. Es que el mediocampista recibió una amonestación ante Ghana y, de recibir una más en el duelo con Panamá, podría perderse el cruce de 16avos de final por la fecha de suspensión que se cumple al llegar a dos tarjetas.

Declan Rice, figura inglesa

Cabe destacar que el posible rival de Inglaterra en esa instancia sería, de momento, uno de los mejores terceros que restan definirse. Puede ser Senegal, Congo, Austria, Argelia o Portugal. Por esa razón, Tuchel optó por preservar a Rice, para asegurarse que lo tendrá entre los titulares en el primer mata-mata del Mundial.

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Las formaciones de Inglaterra y Panamá

Inglaterra: Jordan Pickford; Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly, Jude Bellingham, Elliott Anderson, Morgan Rogers; Bukayo Saka, Harry Kane, Marcus Rashford. DT: Thomas Tuchel.

Panamá: Orlando Mosquera; Michael Murillo, Fidel Escobar, José Córdoba, Andrés Andrade, Carlos Harvey; Jorge Gutiérrez, Cristian Martínez, Édgar Bárcenas; José Luis Rodríguez, Tomás Rodríguez. DT: Thomas Christiansen.

¿Dónde ver Panamá vs. Inglaterra?

El partido comenzará a las 18:00 horas de Argentina (17:00 hora local en Nueva Jersey) y contará con el arbitraje aún por confirmar de manera oficial por parte de la FIFA. La transmisión en vivo para el territorio argentino estará a cargo de TyC Sports, TV Pública y DSports, y también podrá seguirse de manera online a través de las plataformas de streaming DGO y TyC Sports Play.

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El cuadro de 16avos de final