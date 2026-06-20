Por qué no juega Joel Ordóñez en Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026

El defensor de Brujas, que busca medio continente europeo, mirará el inicio del partido ante los caribeños en el banco de suplentes.

Luego de la derrota por la mínima y sobre la hora ante Costa de Marfil en el debut, Ecuador busca su primer triunfo en el Mundial 2026 ante el humilde combinado de Curazao, que viene de caer por 7 a 1 ante Alemania en su estreno.

De cara a este duelo frente a los caribeños, el entrenador Sebastián Beccacece decidió realizar varios cambios en el 11 inicial de la Tri respecto al que utilizó en la derrota frente a los marfileños. En concreto, el DT argentino optó por hacer dos modificaciones tácticas en el equipo: sacó a Joel Ordóñez y a Alan Minda para que sean titulares Pervis Estupiñán y Jordy Alcivar.

Llama la atención la ausencia de Ordóñez, ya que el defensor central derecho se destacó ante Costa de Marfil y disputó los 90 minutos. De hecho, el zaguero tuvo una performance destacable hasta el gol rival, donde tampoco tuvo responsabilidad.

Joel Ordóñez en su debut mundialista (Getty)

Mientras varios equipos de Europa posan interés en su ficha para post Mundial, Beccacece lo dejó en el banco de suplentes para el segundo partido del certamen por cuestiones tácticas. La Tri irá con un esquema más ofensivo y el sacrificado en la zona baja fue Ordóñez. Alan Franco y Estupiñán jugarán como laterales y la zaga central será de dos y no de tres, conformada por Willian Pacho y Piero Hincapié.

La formación de Ecuador

Hernán Galíndez; Alan Franco, Piero Hincapié, Willian Pacho, Pervis Estupiñan; Jordy Alcivar, Pedro Vite, Moisés Caicedo; John Yeboah, Enner Valencia y Gonzalo Plata.

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La formación de Curazao

Eloy Room; Jurien Gaari, Sherel Floranus, Armando Obispo, Joshua Brenet, Deveron Fonville; Juninho Bacuna, Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Tahith Chong; Jurgen Locadia.

Los 26 convocados de Ecuador

ARQUEROS: Hernán Galíndez (Huracán), Moisés Ramírez (Kifisia) y Gonzalo Valle (Liga de Quito).

Hernán Galíndez (Huracán), Moisés Ramírez (Kifisia) y Gonzalo Valle (Liga de Quito). DEFENSORES: Piero Hincapié (Arsenal), Willian Pacho (Paris Saint-Germain), Pervis Estupiñán (Milan), Félix Torres (Internacional), Joel Ordóñez (Brujas), Jackson Porozo (Club Tijuana) y Angelo Preciado (Atlético Mineiro).

Piero Hincapié (Arsenal), Willian Pacho (Paris Saint-Germain), Pervis Estupiñán (Milan), Félix Torres (Internacional), Joel Ordóñez (Brujas), Jackson Porozo (Club Tijuana) y Angelo Preciado (Atlético Mineiro). MEDIOCAMPISTAS: Moisés Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atlético Mineiro), Kendry Páez (River Plate), Pedro Vite (Pumas), Jordy Alcívar (Independiente del Valle), Denil Castillo (FC Midtjylland) y Yaimar Medina (KRC Genk).

Moisés Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atlético Mineiro), Kendry Páez (River Plate), Pedro Vite (Pumas), Jordy Alcívar (Independiente del Valle), Denil Castillo (FC Midtjylland) y Yaimar Medina (KRC Genk). DELANTEROS: Enner Valencia (Pachuca), Gonzalo Plata (Flamengo), Alan Minda (Atlético Mineiro), John Yeboah (Venezia), Kevin Rodríguez (Union St. Gilloise,) Jordy Caicedo (Huracán), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Royal Antwerp FC) y Jeremy Arévalo (Stuttgart).

Enner Valencia (Pachuca), Gonzalo Plata (Flamengo), Alan Minda (Atlético Mineiro), John Yeboah (Venezia), Kevin Rodríguez (Union St. Gilloise,) Jordy Caicedo (Huracán), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Royal Antwerp FC) y Jeremy Arévalo (Stuttgart). DT: Sebastián Beccacece.

Los 26 convocados de Curazao

ARQUEROS : Eloy Room (Miami FC), Tyrick Bodak (SC Telstar) y Trevor Doornbusch (VVV-Venlo).

: Eloy Room (Miami FC), Tyrick Bodak (SC Telstar) y Trevor Doornbusch (VVV-Venlo). DEFENSORES : Armando Obispo (PSV Eindhoven), Joshua Brenet (Kayserispor), Riechedly Bazoer (Konyaspor), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk) y Jurien Gaari (Abha Club).

: Armando Obispo (PSV Eindhoven), Joshua Brenet (Kayserispor), Riechedly Bazoer (Konyaspor), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk) y Jurien Gaari (Abha Club). VOLANTES : Leandro Bacuna (Igdir FK), Juninho Bacuna (FC Volendam), Livano Comenencia (FC Zürich), Tahith Chong (Sheffield United), Ar’jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (SC Telstar), Kevin Felida (FC Den Bosch) y Godfried Roemeratore (RKC Waalwijk).

: Leandro Bacuna (Igdir FK), Juninho Bacuna (FC Volendam), Livano Comenencia (FC Zürich), Tahith Chong (Sheffield United), Ar’jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (SC Telstar), Kevin Felida (FC Den Bosch) y Godfried Roemeratore (RKC Waalwijk). DELANTEROS : Sontje Hansen (Middlesbrough FC), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Jürgen Locadia (Miami FC), Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Jearl Margaritha (SK Beveren) y Bradley Kuwas (FC Volendam).

: Sontje Hansen (Middlesbrough FC), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Jürgen Locadia (Miami FC), Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Jearl Margaritha (SK Beveren) y Bradley Kuwas (FC Volendam). DT: Dick Advocaat.

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Las tablas del Mundial 2026