Por qué no juega Marcus Rashford hoy en Inglaterra vs. México por el Mundial 2026

El elenco británico busca un lugar en los cuartos de final y sorprende la ausencia del delantero que jugó la última temporada en Barcelona.

En el Estadio Azteca, la Selección de Inglaterra enfrentará este domingo a su par de México por los octavos de final del Mundial 2026. Con la tormenta como protagonista y la altura de la Ciudad de México, los británicos buscan acceder a la siguiente instancia.

En el elenco inglés sorprende la ausencia de Marcus Rashford entre los titulares, ya que había iniciado en la última participación de su equipo, ante República Democrática del Congo. Sin embargo, el motivo de su baja se debe a una decisión táctica de Thomas Tuchel.

El entrenador alemán optó por poner a Anthony Gordon por la banda izquierda, por lo que Rashford estará disponible en el banco de suplentes. En lo que va del Mundial, el extremo inició en dos de los compromisos, mientras que ingresó como relevo en los dos restantes, por lo que todo indica que terminará sumando minutos.

Rashford ante RD Congo. (Foto: Getty)

Las formaciones de México e Inglaterra

MÉXICO: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Gilberto Mora, Luis Romo; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones.

INGLATERRA: Jordan Pickford; Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham; Anthony Gordon, Harry Kane, Bukayo Saka.

Publicidad

El cuadro del Mundial 2026

Qué pasa si México e Inglaterra empatan por el Mundial 2026

En caso de igualdad entre estos dos equipos a lo largo de los 90 minutos de juego reglamentarios, el partido se desempatará a través del tiempo suplementario, que dura 30 minutos y que consta de dos tiempos de 15 cada uno. De persistir la igualdad, definirán por penales.

Noruega espera rival para los cuartos de final

Los nórdicos hacen historia en el Mundial 2026 de la mano de Erling Haaland y disputarán el sexto partido de la cita. Ahora, chocarán ante el vencedor entre México e Inglaterra, que se miden más tarde este domingo en el Estadio Azteca.

Publicidad

Datos clave