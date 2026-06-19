Por qué no juega Neymar en Brasil vs. Haití por el Mundial 2026

El crack de Santos no viajó con el resto de la delegación canarinha a Philadelphia para enfrentar al combinado haitiano en el segundo partido de la Copa del Mundo.

Este viernes por la noche, en el Lincoln Financial Field de Philadelphia, la Selección de Brasil y su par de Haití jugarán el tercer partido de la jornada, en lo que será la continuidad de la fecha 2 del Mundial 2026.

Así mismo, ambos equipos del continente americano cerrarán la segunda instancia del Grupo C, luego de lo que fue el compromiso entre Escocia y Marruecos que se disputó más temprano.

Al igual que en su debut ante los marroquíes, el seleccionado de Carlo Ancelotti no podrá contar con Neymar en el campo de juego porque el crack de Santos está realizando una puesta a punto física luego de lejar atrás una lesión muscular que sufrió a días del comienzo del Mundial.

De hecho, el Príncipe no viajó a Philadelphia con el resto del plantel, ya que decidió quedarse en Nueva Jersey, donde Brasil hace base en esta Copa del Mundo, para seguir reacondicionando su físico para el resto del certamen.

Neymar durante el entrenamiento de Brasil.

Neymar, ausente: el motivo

La ausencia de Neymar se debe a un desgarro grado II en el gemelo derecho, el cual lo padeció el pasado domingo 17 de mayo, cuando Santos fue goleado por 3-0 a manos de Coritiba.

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Según el reporte de la Confederación Sudamericana de Fútbol, el delantero de 34 años “seguirá el proceso de recuperación y de preparación física planeado por la comisión médica”. Y ahora, apuntará a recuperarse de lleno para la tercera fecha, cuando enfrenten a Escocia el miércoles 24 de junio, a las 19:00, en el Hard Rock Stadium de Miami.

Las formaciones de Brasil y Haití

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Vinicius, Matheus Cunha y Raphinha. DT: Carlo Ancelotti.

Haití: Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Hannes Delcroix; Martin Expérience, Jean-Kevin Duverne, Jean Bellegarde, Danley Jean Jaques, Ruben Providence; Frantzdy Pierrot, Josue Casimir. DT: Sébastien Migné.

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El fixture del Grupo C del Mundial

Tabla de posiciones del Grupo C del Mundial