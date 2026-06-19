Las formaciones de Brasil vs. Haití por el Mundial 2026

En su segunda presentación, la Canarinha buscará acomodarse con un triunfo, mientras que los caribeños intentarán lograr su primer triunfo.

Este viernes 19 de junio se enfrentan Brasil y Haití por la fecha 2 del Grupo C del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el Lincoln Financial Field, que se encuentra en Philadelphia. El encuentro comienza a las 21:30 horas y se puede ver por TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+ y DSports.

Los brasileños llegan a este encuentro sin la presencia de Neymar, que ni siquiera viajó hacia la Ciudad del Amor Fraternal, y luego de lo que fue la igualdad ante Marruecos en el estreno mundialista. Por eso mismo, precisan de un triunfo con suma urgencia.

Por el lado de los haitianos, comandados por el francés Sebastien Migné, perdieron contra Escocia en la primera jornada, y en su segunda cita mundialista intentarán conseguir su primera victoria, ya que en Alemania ’74 perdió los tres partidos.

Vinícius Júnior y Duckens Nazon, figuras de Brasil y Haití.

La formación de Brasil ante Haití

Alisson; Roger Ibáñez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Vinicius, Igor Thiago y Rapinha. DT: Carlo Ancelotti.

La formación de Haití ante Brasil

Johny Placide; Carlens Arcus, Romain Adé, Houboulang Mendes Delcroix; Martin Expérience, Dany Jean Jacques, Jeff Bellegarde, Louicius Don Deedson, Ruben Providence; Frantzdy Pierrot, Wilfried Isidor. DT: Sébastien Migné.

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¿Qué pasa si Brasil gana, empata o pierde hoy ante Haití?

Si Brasil gana: llegaría a cuatro puntos en el grupo C y quedaría prácticamente clasificado , ya que en el peor de los casos ocuparía el tercer lugar de la zona porque Haití no podría alcanzarlo. Aunque aún restaría equipararlo con los otros terceros, 8 de 12 avanzan de ronda.

llegaría a cuatro puntos en el grupo C y quedaría , ya que en el peor de los casos ocuparía el tercer lugar de la zona porque Haití no podría alcanzarlo. Aunque aún restaría equipararlo con los otros terceros, 8 de 12 avanzan de ronda. Si Brasil empata: alcanzaría las dos unidades en el grupo C y complicaría su clasificación , dejando abierto el desenlace para definir la historia en la última fecha.

alcanzaría las dos unidades en el grupo C y , dejando abierto el desenlace para definir la historia en la última fecha. Si Brasil pierde: seguiría con un solo punto en el grupo C y estaría obligado a ganar la última fecha ante Escocia. Caso contrario, quedaría eliminado en la fase de grupos, lo que marcaría una huella imborrable en la historia de su selección.

La tabla de posiciones del Grupo C del Mundial 2026

El fixture del Grupo C en el Mundial 2026