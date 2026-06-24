Por qué no juega Neymar hoy en Brasil vs. Escocia por el Mundial 2026

El delantero de Santos no aparece entre los titulares de la Canarinha, que necesitan un resultado positivo para avanzar.

En el Hard Rock Stadium de Miami, la Selección de Brasil enfrenta este miércoles a su par de Escocia en el marco de la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Sin Neymar entre los titulares, los de Carlo Ancelotti necesitan sumar para avanzar.

El elenco sudamericano viene de debutar con empate ante Marruecos y luego golear a Haití. A pesar de llegar en una incómoda posición en cuanto a resultados en esta última fecha, el entrenador italiano optó por guardar a su principal figura para este compromiso.

Por qué no juega Neymar ante Escocia

Neymar en el Mundial 2026. (Foto: Getty)

El delantero de Santos no aparece entre los titulares de Brasil ante Escocia, aunque sí esperará por su chance en el banco de suplentes. Ancelotti adelantó que está a disposición, por lo que todo indica que ingresará al campo en el complemento, sobre todo si su equipo lo necesita.

Cabe recordar que Neymar no había sido parte del proceso de Eliminatorias ni de los amistosos preparatorios, aunque logró meterse en la lista de 26. Además, en la previa del Mundial sufrió una lesión muscular de grado II en el gemelo de su pierna derecha, de la que acaba de recuperarse, por lo que recién ahora está listo para jugar.

La formación de Brasil ante Escocia

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Dougas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha y Vinícius Júnior. DT: Carlo Ancelotti.

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Cómo está el grupo de Brasil en el Mundial

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